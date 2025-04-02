ÇOCUK YARDIMI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 60 ay boyunca 5 bin TL çocuk yardımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

DOĞUM YARDIMI NE KADAR KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailelere yönelik yeni doğum yardımı müjdesini açıkladı. Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni dönemde ailelerimizi desteklemek adına doğum yardımlarını önemli ölçüde artırıyoruz. İlk çocuk için tek seferlik verilen doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira olarak düzenlenen çocuk yardımlarını uygulamaya alıyoruz.

Bu yardımlar, hiçbir koşul aranmaksızın yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için her ay annelerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Bu önemli destek paketimizin ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Bu yeni düzenleme ile aileler, çocuk sahibi olmayı teşvik eden daha güçlü maddi desteklere kavuşacak.