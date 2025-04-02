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ÇOCUK YARDIMI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 60 ay boyunca 5 bin TL çocuk yardımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
10:29
ÇOCUK YARDIMI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 60 ay boyunca 5 bin TL çocuk yardımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni doğum yardımı desteği ile ailelere büyük bir müjde verildi. 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından açıklanan bu destek kapsamında, çocuk başına aylık 5 bin TL nakdi yardım yapılacak. Anne ve babanın hesabına 60 ay boyunca düzenli olarak yatırılacak olan bu yardım için başvuru şartları merak konusu oldu. Ailelerin maddi yükünü hafifletmek ve çocukların daha iyi şartlarda büyümesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen destek programı, aile yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.Peki, çocuk yardımı desteğine nasıl başvurulur ve kimler yararlanabilir?