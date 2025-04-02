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Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:29

ÇOCUK YARDIMI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 60 ay boyunca 5 bin TL çocuk yardımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni doğum yardımı desteği ile ailelere büyük bir müjde verildi. 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından açıklanan bu destek kapsamında, çocuk başına aylık 5 bin TL nakdi yardım yapılacak. Anne ve babanın hesabına 60 ay boyunca düzenli olarak yatırılacak olan bu yardım için başvuru şartları merak konusu oldu. Ailelerin maddi yükünü hafifletmek ve çocukların daha iyi şartlarda büyümesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen destek programı, aile yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.Peki, çocuk yardımı desteğine nasıl başvurulur ve kimler yararlanabilir?

ÇOCUK YARDIMI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 60 ay boyunca 5 bin TL çocuk yardımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

Anne ve babaların merakla beklediği doğum yardımı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, her çocuk için belirlenen yardım tutarı farklılık gösterirken, ikinci, üçüncü ve sonraki çocuklar için 60 ay boyunca düzenli destek ödemesi yapılacak. Yardım miktarları, yeniden değerleme oranını aşmamak kaydıyla artırılabilecek ve bu artış oranı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.2025 yılı doğum yardımı tutarları ise vatandaşlar tarafından merak konusu. İşte, detaylar ve güncel ödeme miktarları...

ÇOCUK YARDIMI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 60 ay boyunca 5 bin TL çocuk yardımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

DOĞUM YARDIMI NE KADAR KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailelere yönelik yeni doğum yardımı müjdesini açıkladı. Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni dönemde ailelerimizi desteklemek adına doğum yardımlarını önemli ölçüde artırıyoruz. İlk çocuk için tek seferlik verilen doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira olarak düzenlenen çocuk yardımlarını uygulamaya alıyoruz.

Bu yardımlar, hiçbir koşul aranmaksızın yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için her ay annelerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Bu önemli destek paketimizin ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Bu yeni düzenleme ile aileler, çocuk sahibi olmayı teşvik eden daha güçlü maddi desteklere kavuşacak.

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ÇOCUK YARDIMI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 60 ay boyunca 5 bin TL çocuk yardımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

ÇOCUK YARDIMI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 60 ay boyunca 5 bin TL çocuk yardımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğumun gerçekleşmesinin ardından, bebeğin kaydı Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) yapılmalıdır. Bu işlem tamamlandıktan sonra, "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" doldurulmalıdır. Başvuru işlemleri, şahsen başvuru, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilebilir.

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından kabul edilmektedir. Kamu kurumlarında görev yapan çalışanlar ise başvurularını kendi kurumlarına iletmelidir.

Yurt dışında ikamet eden vatandaşlar ise başvurularını Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya konsolosluklar aracılığıyla yapabilirler.

Yeni teşvik sistemi, toplumsal yapının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla geliştirilen sosyal politika araçları arasında önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

ÇOCUK YARDIMI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 60 ay boyunca 5 bin TL çocuk yardımı başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARINI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı uygulaması için bayramdan sonra başvuruların alınmaya başlanacağını belirterek,

'Aile Yılı' kapsamında hayata geçirilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kabul edilmesinin ardından bugün de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren doğum yardımına ilişkin de bilgi verdi. Göktaş, "Bu sene biliyorsunuz Aile Yılı, 85 milyon vatandaşlarımızla ailelerimizin huzuru, refahı için her türlü çalışmaları devam ediyoruz. Özellikle doğum yardımlarımız da biliyorsunuz artık Meclis'ten geçti. Bayram sonrasında inşallah başvuruları alacağız. İlk doğan çocuklarımıza, 2025 yılının 1 Ocak itibarıyla doğan her bir çocuğumuza 5 bin liralık tek seferlik desteğimiz, ikinci çocuğumuza 1500 liralık annenin hesabına desteğimiz, üçüncü çocuk itibarıyla da annenin hesabına 5 bin liralık nakdi desteğimiz olacak. Şimdiden bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii bu süreçte bizlere destek olan bütün milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yoğun mesai harcadılar bayram arifesi, bayrama yetişsin ve bayram sonrasında da arkadaşlarımıza bu güzel hizmetlerimizi 'Aile Yılı'na yaraşır bir şekilde yakıştırmak ve bütün vatandaşlarımızın istifadesine sunmak için bunlar çok çok kıymetli" diye konuştu.