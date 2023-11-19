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Çöp evde bulunan çocuk için önemli karar! İşte Türkiye'nin konuştuğu Cem Muhammet’in son hali!
Giriş Tarihi: 19.11.2023 11:04
Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
11:24
Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay Bursa'da yaşanmıştı. Çöp evde bulunan Cem Muhammet'in içler acısı hali vicdanları sızlatmıştı. Küçük Cem tedavisinin ardından devlet korumasına alınmıştı. Kötü günleri geride bırakan 10 yaşındaki Cem Muhammet ile annesi Yasemin Acar hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Cem'in son hali ise herkesi şaşırttı. İşte haberin detayları.