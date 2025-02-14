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Cuma Mesajları 14 Şubat 2025: Hayırlı Cumalar Yazılı, Hadisli, Ayetli, Dualı ve Resimli Cuma Mesajları ve Sözleri
Giriş Tarihi: 14.02.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
08:02
Cuma Mesajları 14 Şubat 2025: Hayırlı Cumalar Yazılı, Hadisli, Ayetli, Dualı ve Resimli Cuma Mesajları ve Sözleri
Cuma mesajları 14 Şubat 2025'e özel derlendi. Berat Kandili'ni idrak eden İslam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan ayına yaklaşıyor. Şaban ayı ibadetlerini tamamlayacak müslümanlar üç ayların sonuncusuna adım atmadan önce her cuma gününü bayram niteliğinde geçirmeye devam ediyor. Ayetli, hadisli ve dualı cuma mesajı seçenekleri gönderilmeye ve paylaşılmaya başladı. İşte, yazılı, kısa, uzun, duygu yüklü, anlam dolu, farklı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar görselleri...