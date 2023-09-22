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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI 22 EYLÜL | En güzel, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri BURADA
Giriş Tarihi: 22.09.2023 00:36 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:27

CUMA MESAJLARI 22 EYLÜL | En güzel, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri BURADA

Bir Cuma gününe daha sağlıklı ve mutlu şekilde erişmiş olmanın sevinci içerisindeyiz. Bu güzel ve anlamlı günde duygu ve düşüncelerini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler yoğun olarak en güzel, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri şeklinde araştırmalarına devam ediyor. En güzel, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerine buradan erişerek sevdiklerinize Facebook, X, WhatsApp, Instagram gibi platformlar üzerinden gönderebilirsiniz.

CUMA MESAJLARI 22 EYLÜL | En güzel, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri BURADA

Cuma mesajları ve sözleri, 22 Eylül günü sevdiklerine hayırlı Cuma mesajları göndermek isteyenler yoğun olarak en güzel, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

CUMA MESAJLARI 22 EYLÜL

Güncel resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri şöyle;

CUMA MESAJLARI 22 EYLÜL | En güzel, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri BURADA
  • Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...
  • Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
  • Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)
  • Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)
  • Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…
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CUMA MESAJLARI 22 EYLÜL | En güzel, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri BURADA
  • Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.
  • Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
CUMA MESAJLARI 22 EYLÜL | En güzel, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri BURADA
  • Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.
  • 'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.
  • Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…
CUMA MESAJLARI 22 EYLÜL | En güzel, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri BURADA
  • Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
  • Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.
  • Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.
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