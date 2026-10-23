Cuma Mesajları 23 Ekim 2026: Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Uzun-Kısa Cuma mesajı ve sözleri

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2026

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi, 9. Ayet)

"Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanıza icabet edeyim..." (Mü'min Suresi, 60. Ayet)

En Farklı Cuma Mesajları ve Sözleri için tıklayınız