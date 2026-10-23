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Haberler Galeri Yaşam Cuma Mesajları 23 Ekim 2026: Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Uzun-Kısa Cuma mesajı ve sözleri
Giriş Tarihi: 23.10.2026 08:35

Cuma Mesajları 23 Ekim 2026: Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Uzun-Kısa Cuma mesajı ve sözleri

Mübarek cuma gününün manevi iklimine girerken sevdiklerinizi mutlu edecek en yeni resimli cuma mesajları ve dualı sözler bir araya getirildi. 23 Ekim 2026 tarihine özel hazırlanan ayetli, hadisli, kısa ve uzun cuma mesajı ve sözlerini SMS, WhatsApp, Facebook veya Instagram üzerinden kolayca iletebilir, yakınlarınızı mutlu edebilirsiniz.

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Cuma Mesajları 23 Ekim 2026: Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Uzun-Kısa Cuma mesajı ve sözleri

İslam aleminde haftalık bayram havasında eda edilen cuma gününün huzuru tüm gönülleri sarıyor. İbadetlerin eda edildiği, ellerin semaya açıldığı bu anlamlı günde akrabalarına, arkadaşlarına ve dostlarına iyi dileklerini aktarmak isteyenler cuma mesajları seçeneklerini araştırıyor.

Cuma Mesajları 23 Ekim 2026: Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Uzun-Kısa Cuma mesajı ve sözleri

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2026

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi, 9. Ayet)

"Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanıza icabet edeyim..." (Mü'min Suresi, 60. Ayet)

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Cuma Mesajları 23 Ekim 2026: Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Uzun-Kısa Cuma mesajı ve sözleri

"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı." (Müslim)

"Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, Müslüman bir kul o saate rastlayıp Allah'tan bir şey dilerse, Allah ona dilediğini mutlaka verir." (Buhari)

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Cuma Mesajları 23 Ekim 2026: Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Uzun-Kısa Cuma mesajı ve sözleri

"Dualarınızın kabul, cumanızın mübarek ve gönlünüzün huzurla dolu olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar."

"Rabbim bizleri ebedi saadete ulaşan, sevgisine mazhar olan kullarından eylesin. Cumanız mübarek olsun."

"Gönlünüzden geçen tüm hayırlı duaların kabul olacağı, sağlık ve afiyet dolu bir cuma dilerim."

Cuma Mesajları 23 Ekim 2026: Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Uzun-Kısa Cuma mesajı ve sözleri

DUALI CUMA MESAJI SEÇENEKLERİ

"Allah'ım! Kalplerimizi imandan, evlerimizi bereketten, bedenlerimizi sağlıktan ayırma. Bizi, sevdiklerimizi ve tüm İslam alemini görünür görünmez kazalardan, belalardan muhafaza eyle. Bu mübarek Cuma gününde ettiğimiz tüm duaları dergah-ı izzetinde kabul buyur. Hayırlı Nurlu Cumalar."

Cuma Mesajları 23 Ekim 2026: Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Uzun-Kısa Cuma mesajı ve sözleri

"Gününüz aydın, rızkınız bol, geleceğiniz aydınlık olsun. Yüce Rabbim nefsimize terbiye, rızkımıza bereket, kalbimize merhamet versin. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi eksik olmasın. 23 Ekim Cumanız mübarek olsun."

Cuma Mesajları 23 Ekim 2026: Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Uzun-Kısa Cuma mesajı ve sözleri

"Rahmetin yağmur gibi yağdığı bu mübarek günde dualarda buluşmak dileğiyle. Cumanız mübarek olsun."

"Rabbim bizleri sevgisine mazhar olan, rızasını kazanan ve cennetiyle müjdelenen kullarından eylesin. Hayırlı, bereketli Cumalar."

Cuma Mesajları 23 Ekim 2026: Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Uzun-Kısa Cuma mesajı ve sözleri

"Rabbim, bu mübarek Cuma gününün hürmetine kalplerimize ferahlık, evlerimize bereket ve bedenlerimize afiyet ihsan eylesin. Ettiğimiz her içten duayı dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Cumanız mübarek, gününüz nurlu olsun."

Cuma Mesajları 23 Ekim 2026: Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Uzun-Kısa Cuma mesajı ve sözleri

"Allah'ım! Bizi dünyada darlıktan, ahirette azaptan muhafaza eyle. Gönlümüzden geçen hayırlı muratlarımızı ömrümüze nasip et. Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle, Hayırlı Cumalar."

Cuma Mesajları 23 Ekim 2026: Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Uzun-Kısa Cuma mesajı ve sözleri
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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