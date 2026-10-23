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Cuma Mesajları 23 Ekim 2026: Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Uzun-Kısa Cuma mesajı ve sözleri
Giriş Tarihi: 23.10.2026 08:35
Cuma Mesajları 23 Ekim 2026: Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Uzun-Kısa Cuma mesajı ve sözleri
Mübarek cuma gününün manevi iklimine girerken sevdiklerinizi mutlu edecek en yeni resimli cuma mesajları ve dualı sözler bir araya getirildi. 23 Ekim 2026 tarihine özel hazırlanan ayetli, hadisli, kısa ve uzun cuma mesajı ve sözlerini SMS, WhatsApp, Facebook veya Instagram üzerinden kolayca iletebilir, yakınlarınızı mutlu edebilirsiniz.