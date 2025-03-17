Definecilere Jandarma'dan profesör tuzağı! Soruşturmada çarpıcı detaylar: "Mumyayı görünce şoka girdim"

Toprağın içinden İsmail Erin, Ruhi Gökmen ve Mehmet Azak tarafından çıkartılan mumya Hakan Gök'ün Kemerhisar kasabası Tepe Mahallesi'ndeki dedesinden kalan eve götürüldü. Mumya bir süre evin içerisinde daha sonra da evin bahçesindeki fosseptik çukurunda saklandı.