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Definecilere Jandarma'dan profesör tuzağı! Soruşturmada çarpıcı detaylar: "Mumyayı görünce şoka girdim"
Giriş Tarihi: 17.03.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
07:55
Definecilere Jandarma'dan profesör tuzağı! Soruşturmada çarpıcı detaylar: "Mumyayı görünce şoka girdim"
Niğde'nin Bor ilçesinde satılmaya çalışırken bulunan Türkiye'nin konuştuğu mumya olayında SABAH soruşturma dosyasına giren çarpıcı detaylara ulaştı. Define meraklısı kuaför, galerici, oto elektrikçi, çiftçi ve esnafın aralarında bulunduğu 7 kişinin mumya satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan jandarmanın, tarihi eser inceleyen profesör rolünde mumyayı ele geçirdiği ortaya çıktı.