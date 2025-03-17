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Haberler Yaşam Definecilere Jandarma'dan profesör tuzağı! Soruşturmada çarpıcı detaylar: "Mumyayı görünce şoka girdim"
Giriş Tarihi: 17.03.2025 07:53 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 07:55

Definecilere Jandarma'dan profesör tuzağı! Soruşturmada çarpıcı detaylar: "Mumyayı görünce şoka girdim"

Niğde'nin Bor ilçesinde satılmaya çalışırken bulunan Türkiye'nin konuştuğu mumya olayında SABAH soruşturma dosyasına giren çarpıcı detaylara ulaştı. Define meraklısı kuaför, galerici, oto elektrikçi, çiftçi ve esnafın aralarında bulunduğu 7 kişinin mumya satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan jandarmanın, tarihi eser inceleyen profesör rolünde mumyayı ele geçirdiği ortaya çıktı.

Halit TURAN
Definecilere Jandarma’dan profesör tuzağı! Soruşturmada çarpıcı detaylar: Mumyayı görünce şoka girdim

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup esnafın bulduğu mumyayı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından jandarma ekipleri mumyayı satmaya çalışan isimlere ulaştı.

Definecilere Jandarma’dan profesör tuzağı! Soruşturmada çarpıcı detaylar: Mumyayı görünce şoka girdim

Kendisini tarihi eser inceleyen profesör olarak tanıtan sivil jandarma, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında nerdeyse dokusu hiç bozulmamış erkek mumya ele geçirdi. Operasyonda öğrenci Kaan Akdoğan, kuaför Ruhi Gökmen, esnaf Mehmet Azak, galerici Hakan Gök, oto elektrik ustası Hacı Oğuz, çiftçi Şahin Karataş ve kuaför İsmail Erin gözaltına alındı.

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Definecilere Jandarma’dan profesör tuzağı! Soruşturmada çarpıcı detaylar: Mumyayı görünce şoka girdim

1 YIL ÖNCE KALAY GÖL MEVKİİNDE BULMUŞLAR

Niğde Kemerhisar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 7 şüpheli tutuklandı. SABAH, gizemini koruyan mumya olayındaki tüm detaylara ulaştı.

Definecilere Jandarma’dan profesör tuzağı! Soruşturmada çarpıcı detaylar: Mumyayı görünce şoka girdim

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, define meraklısı arkadaş grubundan Ruhi Gökmen, Mehmet Azak ve İsmail Erin 1 yıl önce Kemerhisar kasabası Kalay Göl Mevkii civarında bir tarlada 1,5 - 2 metre derinliğinde bacak kısmı görünen mumya buldu.

Definecilere Jandarma’dan profesör tuzağı! Soruşturmada çarpıcı detaylar: Mumyayı görünce şoka girdim

Toprağın içinden İsmail Erin, Ruhi Gökmen ve Mehmet Azak tarafından çıkartılan mumya Hakan Gök'ün Kemerhisar kasabası Tepe Mahallesi'ndeki dedesinden kalan eve götürüldü. Mumya bir süre evin içerisinde daha sonra da evin bahçesindeki fosseptik çukurunda saklandı.