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DGS BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV GÜNÜ 2025: ÖSYM takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
16:50
DGS BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV GÜNÜ 2025: ÖSYM takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman?
Ön lisans bölümlerini lisans bölümüyle tamamlamak isteyen adayların tercih ettiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri ve sınav günü ile sorgulanıyor. 2025 ÖSYM sınav takviminde yerini alan sınavda sözel ve sayısal sorulara cevap verecek adaylar başvuru işlemlerini bekliyor. Peki; DGS ne zaman, sınav başvurusu hangi tarihte?