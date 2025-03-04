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Haberler Yaşam DGS BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV GÜNÜ 2025: ÖSYM takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 16:50

DGS BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV GÜNÜ 2025: ÖSYM takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman?

Ön lisans bölümlerini lisans bölümüyle tamamlamak isteyen adayların tercih ettiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri ve sınav günü ile sorgulanıyor. 2025 ÖSYM sınav takviminde yerini alan sınavda sözel ve sayısal sorulara cevap verecek adaylar başvuru işlemlerini bekliyor. Peki; DGS ne zaman, sınav başvurusu hangi tarihte?

DGS BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV GÜNÜ 2025: ÖSYM takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman?

DGS başvuru tarihleri 2025 yılı sınav takviminde belirlendi. Mayıs ayında başlayacak işlemlerin tamamlanması ardından sınav yerleri beklenecek. Giriş belgelerini alacak adaylar sınava hazırlıklarını tamamlayacak. Peki, ÖSYM ile DGS ne zaman?

DGS BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV GÜNÜ 2025: ÖSYM takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman?

DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2025

ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Süreci kaçıran adaylar 13 Haziran tarihinde geç başvurudan da yararlanabilecek.

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DGS BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV GÜNÜ 2025: ÖSYM takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman?

DGS NE ZAMAN?

2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların tercih ettiği Dikey Geçiş Sınavı 20 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

Sınav sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV GÜNÜ 2025: ÖSYM takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman?

DGS sınavlarında 50 sözel 50 sayısal olmak üzere 100 soru soruluyor.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV GÜNÜ 2025: ÖSYM takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman?