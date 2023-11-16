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Haberler Yaşam Dilan- Engin Polat çiftini ikinci kez yakan detay! Şifreyi HTS kayıtları çözdü...
Giriş Tarihi: 16.11.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 14:53

Dilan- Engin Polat çiftini ikinci kez yakan detay! Şifreyi HTS kayıtları çözdü...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin 1 Ekim'de motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Dilan, Engin ve Sezgin Polat, "silahlı saldırıya azmettirme" suçundan da tutuklanmıştı. Polat Ailesinin 2. kez tutuklanmasına neden olan delillerin izini sürdü. Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasına dair soruşturmada hem tetikçilerin hem de Polatların Telefon Trafik Kayıtları incelendi. Polat ailesini ikinci kez yakan detay HTS kayıtlarından çıktı...

Dilan- Engin Polat çiftini ikinci kez yakan detay! Şifreyi HTS kayıtları çözdü...

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan- Engin Polat çiftini ikinci kez yakan detay! Şifreyi HTS kayıtları çözdü...

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

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Dilan- Engin Polat çiftini ikinci kez yakan detay! Şifreyi HTS kayıtları çözdü...

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Dilan- Engin Polat çiftini ikinci kez yakan detay! Şifreyi HTS kayıtları çözdü...

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Dilan- Engin Polat çiftini ikinci kez yakan detay! Şifreyi HTS kayıtları çözdü...

Soruşturmada Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakimlik, 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

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