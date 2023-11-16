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Dilan- Engin Polat çiftini ikinci kez yakan detay! Şifreyi HTS kayıtları çözdü...
Giriş Tarihi: 16.11.2023 14:28
Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
14:53
Dilan- Engin Polat çiftini ikinci kez yakan detay! Şifreyi HTS kayıtları çözdü...
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin 1 Ekim'de motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Dilan, Engin ve Sezgin Polat, "silahlı saldırıya azmettirme" suçundan da tutuklanmıştı. Polat Ailesinin 2. kez tutuklanmasına neden olan delillerin izini sürdü. Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasına dair soruşturmada hem tetikçilerin hem de Polatların Telefon Trafik Kayıtları incelendi. Polat ailesini ikinci kez yakan detay HTS kayıtlarından çıktı...