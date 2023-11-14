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Dilan Polat ve Engin Polat yeniden tutuklandı! Bu seferki suçları daha başka!
Giriş Tarihi: 14.11.2023 17:13
Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
17:14
Dilan Polat ve Engin Polat yeniden tutuklandı! Bu seferki suçları daha başka!
Fenomen Dilan Polat ile eşi Engin Polat geçtiğimiz hafta kara para aklama soruşturmasından tutuklanmıştı. Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat'ın bugün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeleri alındı. Adliyeye sevk edilen ikili, bu kez başka bir suçtan tutuklandı. İşte haberin detayları