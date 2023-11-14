Dilan Polat ve Engin Polat yeniden tutuklandı! Bu seferki suçları daha başka!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yine ifadeleri alındı… Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak'ın İstanbul Bahçeşehir 1'nci Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkezi 1 Ekim'de sabahı saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüpheliler tarafından 2 kez kurşunlandı.