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Haberler Yaşam Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi vahşetinde talimat muhtardan: Kim ölecekse ölsün!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 16:48

Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi vahşetinde talimat muhtardan: Kim ölecekse ölsün!

Kan donduran olay geçtiğimiz yıl Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanmıştı. 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan arazi anlaşmazlığı kavgasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede muhtar Behçet Taş'ın olaydan 1 ay önce aile meclisinde, "Alyamaç ailesini bitireceğim. Kim ölecekse ölsün. Ölen ölür" dediği, Taş ailesinin olayı birkaç gün önceden planladığı vurgulandı. İşte istenen cezalar ile katliamın yeni detayları

İHA
Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi vahşetinde talimat muhtardan: Kim ölecekse ölsün!

İlçenin Serçeler köyünde 15 Haziran 2023 tarihinde kalaşnikof silahlarla açılan ateş sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi anlaşmazlığı kavgasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede olayı gerçekleştiren Taş ve Alyamaç ailelerine mensup 31 kişi hakkında birden fazla kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi vahşetinde talimat muhtardan: Kim ölecekse ölsün!

Sanıkların tarlada birbirlerine karşı vahim nitelikli silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda Halil, Orhan, Serhat ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin, Mehmet Selim, Ömer, Yunus ve Muhammet Alyamaç'ın öldüğü belirtildi. Yaralılara müdahale edildiği sırada arazinin hakim tepelerine yerleşen faillerin yaralılara müdahaleyi engellemek için yoğun yaylım ateşi açtıkları, jandarma timlerinin tüm uyarılarına rağmen ateşe devam ettikleri kaydedildi. Saldırganların arazi yapısını ve kırsal patika yollarını iyi bildikleri için araçlarla toz bulutu oluşturup plakası belirlenemeyen bir araçla olay yerinden kaçtıkları belirtildi. Ateşin kesilmesi üzerine tarlada üzerlerinde hücum yeleği ve 5 kalaşnikof ile 3 tabanca bulunan 6 cesedin hastaneye kaldırıldığı, 3 yaralının daha sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

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Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi vahşetinde talimat muhtardan: Kim ölecekse ölsün!

İddianamede, ölü ve yaralılara müdahale etmek için olay yerine giden ve saldırıya uğrayan jandarma timi ile mağdur-sanıkların ifadelerine ayrıntılı yer verildi. Dehşet anını anlatan jandarma personeli, kaçan saldırganları fotoğraflarından teşhis etti. Otopsi raporlarında ise cesetlerin topuklarından kafaların kadar tüm vücutlarında mermi çekirdeği olduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerince geniş bir alanda yürütülen arama ve tarama faaliyetinde ise yüzlerce boş kovan ve mermi çekirdekleri bulunduğu ifade edildi.


Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi vahşetinde talimat muhtardan: Kim ölecekse ölsün!

AMBULANS KAMERASINA YAKALANDILAR
İddianamede, sanıkların katliam öncesi ve sonrasında araç içinde ve açık arazide yüzleri poşu ile ellerinde kalaşnikof tüfeklerle biçilmemiş buğday tarlasında yürürken ve güvenlik güçlerinin yaralılara müdahalesini engellemek için araçlara ve jandarma timlerine rastgele ateş açarken fotoğrafları da delil olarak yer aldı. Bu fotoğrafların bir kısmının sanıklar üzerinden, bir kısmının da ambulansa ve olay yerine giden güvenlik güçlerine ait araçların kamera görüntülerinden alındığı belirtildi.

Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi vahşetinde talimat muhtardan: Kim ölecekse ölsün!

İddianamede, geçmişte de anlaşmazlık nedeniyle mahkemelik olan arazinin büyüklüğü ve maddi değerinin yüksek olması, bölgenin sosyal ve kültürel yapısı nedeniyle aileler arasında husumet başladığı ve devamında 9 kişinin öldüğü olayın yaşanmasıyla noktalandığı vurgulandı. Taş ailesinden maddi gücü olan ve aynı zamanda eski muhtar olan Behçet Taş'ın, Alyamaç ailesinden ise Mehmet Selim ile Ahmet Alyamaç'ın aile meclisinde söz sahibi oldukları kaydedildi.

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