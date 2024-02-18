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Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi vahşetinde talimat muhtardan: Kim ölecekse ölsün!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
16:48
Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi vahşetinde talimat muhtardan: Kim ölecekse ölsün!
Kan donduran olay geçtiğimiz yıl Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanmıştı. 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan arazi anlaşmazlığı kavgasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede muhtar Behçet Taş'ın olaydan 1 ay önce aile meclisinde, "Alyamaç ailesini bitireceğim. Kim ölecekse ölsün. Ölen ölür" dediği, Taş ailesinin olayı birkaç gün önceden planladığı vurgulandı. İşte istenen cezalar ile katliamın yeni detayları