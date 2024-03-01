Diyarbakır’da kuduz alarmı! Sokak köpeği bir günde 8 kişiyi ısırdı: Kolumu kaldırmamla birlikte...

BALDIRINDA… SIRTINDAN…

Hastaneye gittiğinde 3 kişinin aynı köpek tarafından ısırıldığını öğrendiğini ifade eden Karcı, "Hastaneye gittiğim zaman 3 ayrı köpek ısırma vakası daha vardı. O esnada iki polis memuru da yanlarındaydı. Ben de 'Hayırdır ne oldu?' diye kendilerine sordum. Bana 3 arkadaşı ayrı noktada köpek ısırdığını söyledi. Beni de köpek ısırdığını söyleyince işlemlerimi yaptılar. O köpeğin Forum AVM'den başlayıp ilerleyerek vatandaşları ısırdığını söylediler. Hastanedeki 3 arkadaşın birinin baldırından, diğerinin sırt kısmından, diğer arkadaşın ise farklı bir yerinden ısırdığını gördüm" diye konuştu.



