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Diyarbakır’da kuduz alarmı! Sokak köpeği bir günde 8 kişiyi ısırdı: Kolumu kaldırmamla birlikte...
Giriş Tarihi: 01.03.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
12:52
Diyarbakır’da kuduz alarmı! Sokak köpeği bir günde 8 kişiyi ısırdı: Kolumu kaldırmamla birlikte...
Diyarbakır'da başıboş sokak köpeği aynı gün içerisinde sekiz vatandaşı ısırdı. Vahşeti yaşayan en küçüğü 10, en büyüğü 80 yaşında olan yaralı vatandaşlar, soluğu hastanede aldı. Sokak köpeğinin kolundan ısırdığı Mehmet Karcı, dehşet anlarını böyle anlattı: Kolumu kaldırmamla birlikte...