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Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Doğukan Güngör'ün hayatı, dizileri ve filmleri
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
14:31
Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Doğukan Güngör'ün hayatı, dizileri ve filmleri
Doğukan Güngör kimdir sorusu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı ile gündemde. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih rolüne hayat veren oyuncu son dönemde yıldızı parlayan isimler arasında. Rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile programa katılacak Güngör'ün hayatı da gündem oldu. Peki; Doğukan Güngör kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte, oynadığı diziler ve filmler...