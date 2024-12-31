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Haberler Yaşam Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Doğukan Güngör'ün hayatı, dizileri ve filmleri
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:31

Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Doğukan Güngör'ün hayatı, dizileri ve filmleri

Doğukan Güngör kimdir sorusu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı ile gündemde. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih rolüne hayat veren oyuncu son dönemde yıldızı parlayan isimler arasında. Rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile programa katılacak Güngör'ün hayatı da gündem oldu. Peki; Doğukan Güngör kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte, oynadığı diziler ve filmler...

Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Doğukan Güngör’ün hayatı, dizileri ve filmleri

Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, aslen nereli gibi sorular gündemde. Dizinin takipçileri haricinde ünlü oyuncuyu ilk kez programda görenler de araştırmalara hız kazandırdı. Fatih Ünal karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun yer aldığı dizilerle ve filmler merak konusu. İşte, Doğukan Güngör'ün biyografisi...

Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Doğukan Güngör’ün hayatı, dizileri ve filmleri

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

1 Temmuz 1996 Ankara doğumlu olan Doğukan Güngör Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunu.

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Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Doğukan Güngör’ün hayatı, dizileri ve filmleri

Henüz okurken okulun tiyatro kulübünde oyunculuğa adım atan Güngör, profesyonel kariyerine Meryem dizisi ile başladı.

Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Doğukan Güngör’ün hayatı, dizileri ve filmleri

Zümrüdüanka dizisinde canlandırdığı Hamit rolüyle tanınmaya başlayan ünlü isim Kızılcık Şerbeti Fatih Ünal karakteri ile ün kazandı.

Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Doğukan Güngör’ün hayatı, dizileri ve filmleri

DOĞUKAN GÜNGÖR DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2021 Her Şeye Rağmen – Erdal Murat Aktaş

2021 Dilber Ay Küçük Dev Kadın – Hakan Kavaç

2022-2023 Kızılcık Şerbeti – Fatih Ünal

2020 Zümrüdüanka- Hamit

2018 Meryem

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