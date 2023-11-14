Haberler Yaşam Dolar fiyatları alış-satış ne kadar, kaç lira? 14 Kasım bugün dolar kaç TL’den alınıyor-satılıyor?

Giriş Tarihi: 14.11.2023 06:03 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 06:03

Dolar fiyatları alış-satış ne kadar, kaç lira? 14 Kasım bugün dolar kaç TL’den alınıyor-satılıyor?

Güncel dolar fiyatları 14 Kasım günü öğrenilmek istenerek Dolar fiyatları alış-satış ne kadar? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan 14 Kasım bugün dolar kaç TL'den alınıyor-satılıyor? Sorusunun yanıtları ve tüm detaylar.