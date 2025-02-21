Haberler
Yaşam
DÜELLO GECESİ! 20 Şubat 2025 Survivor düello kazananları kimler oldu, eleme ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 06:10
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
06:10
DÜELLO GECESİ! 20 Şubat 2025 Survivor düello kazananları kimler oldu, eleme ne zaman yapılacak?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da yeni bir düello oyunuyla birlikte haftanın adaya veda ismi netleşiyor.Son dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları netleşti. Potadaki yarışmacılar, düelloda adada kalmak için mücadele verecek. Ayrıca, geçen hafta yarım kalan Batuhan ve Sedat'ın düellosu da bu akşam ekrana gelecek. 20 Şubat 2025 Survivor düello kazananları kimler oldu, eleme ne zaman yapılacak?