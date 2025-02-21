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Haberler Yaşam DÜELLO SONUÇLANDI! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe düelloların kazananı kimler, eleme ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 01:37 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 01:37

DÜELLO SONUÇLANDI! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe düelloların kazananı kimler, eleme ne zaman yapılacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da yeni bir düello oyunuyla birlikte haftanın adaya veda ismi netleşiyor.Son dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları netleşti. Potadaki yarışmacılar, düelloda adada kalmak için mücadele verecek. Ayrıca, geçen hafta yarım kalan Batuhan ve Sedat'ın düellosu da bu akşam ekrana gelecek. 20 Şubat 2025 Survivor düello kazananları kimler oldu, eleme ne zaman yapılacak?

DÜELLO SONUÇLANDI! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe düelloların kazananı kimler, eleme ne zaman yapılacak?

Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim netleşiyor. 20 Şubat 2025'te oynanacak düellolarda, haftanın eleme adayları ve geçen haftadan kalan eşleşmeler mücadele edecek. Bu haftanın potasında Poyraz, Efecan, Yunus Emre ve Doğuş bulunurken geçen hafta yarım kalan düellodan Batuhan ve Sedat yer alıyor. Peki, Survivor'da düello kazananları kimler oldu?

DÜELLO SONUÇLANDI! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe düelloların kazananı kimler, eleme ne zaman yapılacak?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da düello mücadeleleri sonrası adaya veda eden isim bir sonraki bölümde belli olacak!

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DÜELLO SONUÇLANDI! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe düelloların kazananı kimler, eleme ne zaman yapılacak?

DÜELLO SONUÇLARI!

Batuhan, Sedat'a karşı üstün bir şekilde kazandı.

Poyraz takım arkadaşı Doğuş'u yendi.

Sedat, Mehmet'e karşı galip geldi.

Yunus Emre, Efecan'ı mağlup etti.

Doğuş, Efecan karşısında farkla galip geldi.

Önümüzdeki bölümde Efecan ile Mehmet arasında düello finali gerçekleşecek.

DÜELLO SONUÇLANDI! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe düelloların kazananı kimler, eleme ne zaman yapılacak?

ELEME ADAYLARI!

1-Doğuş

2-Poyraz

3-Yunus Emre

4-Efecan

GEÇEN HAFTANIN ADAYLARI

1-Sedat

2-Batuhan

3-Mehmet

DÜELLO SONUÇLANDI! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe düelloların kazananı kimler, eleme ne zaman yapılacak?
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