DÜELLO SONUÇLANDI! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe düelloların kazananı kimler, eleme ne zaman yapılacak?

Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim netleşiyor. 20 Şubat 2025'te oynanacak düellolarda, haftanın eleme adayları ve geçen haftadan kalan eşleşmeler mücadele edecek. Bu haftanın potasında Poyraz, Efecan, Yunus Emre ve Doğuş bulunurken geçen hafta yarım kalan düellodan Batuhan ve Sedat yer alıyor. Peki, Survivor'da düello kazananları kimler oldu?