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Giriş Tarihi: 21.04.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 06:43

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 20 Nisan Total ve AB verileriyle hangi yapım birinci oldu? Teşkilat, Kardelenler...

Reyting sonuçları TİAK Televizyon İzleyici Araştırmaları Anonim Şirketi tarafından her gün düzenli olarak açıklanıyor. Prime time'da en çok tercih edilen yapımlar reyting sıralamasında zirveye yerleşiyor. 20 Nisan 2025 Pazar akşamı Kardelenler, Teşkilat, Survivor gibi birçok yapım ekrana geldi. Peki, Total ve AB verileriyle hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sonuçları...

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 20 Nisan Total ve AB verileriyle hangi yapım birinci oldu? Teşkilat, Kardelenler...

Dünün reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, film, yarışma programı ve daha birçok yapımın ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım reytinglerde birinci oluyor. TV izleyicileri takip ettikleri dizi, yarışma program gibi yapımların reyting sıralamasını merak ediyor. Peki, hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar...

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 20 Nisan Total ve AB verileriyle hangi yapım birinci oldu? Teşkilat, Kardelenler...

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI

20 Nisan Total ve AB verileriyle hangi yapım birinci oldu merak ediliyor. Ancak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Saat 10.00'dan sonra açıklanması bekleniyor. Açıklanması halinde buradan ulaşabilirsiniz.

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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 20 Nisan Total ve AB verileriyle hangi yapım birinci oldu? Teşkilat, Kardelenler...
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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 20 Nisan Total ve AB verileriyle hangi yapım birinci oldu? Teşkilat, Kardelenler...
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 20 Nisan Total ve AB verileriyle hangi yapım birinci oldu? Teşkilat, Kardelenler...