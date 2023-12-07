Haberler Yaşam Dünyanın en güzel kadını seçildi! Gören gözlerine inanamıyor! Listede Türk oyuncu da var...

Giriş Tarihi: 07.12.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 10:59

Dünyanın en güzel kadını seçildi! Gören gözlerine inanamıyor! Listede Türk oyuncu da var...

Dünyanın en güzel kadını seçildi! Her yıl düzenlenen 'Dünyanın en güzel 100 kadını' listesinde, birçok oyuncu ve model güzelliğiyle üst sıralarda yer alıyor. 2023 yılının sonlarına yaklaşırken bu yıl seçilecek olan 'Dünyanın en güzel kadını' merak uyandırıyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan listede birincilik tahtına Victoria's Secret Meleği Jasmine Tookes oturmuştu. Listede yer alan 3 Türk oyuncu ise güzelliğiyle dikkat çekmişti. İşte dünyanın en güzel kadınları listesinde üst sıralarda yer alan oyuncu ve modeller...