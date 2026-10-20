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Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu
Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 10:08
Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu
Türk kadınlarının güzelliği bir kez daha tescillendi! Netizens Choice Magazine'in düzenlediği "2026'nın Yaşayan En Güzel Kadını" oylamasında rekor katılım gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından kullanılan oylar neticesinde Scarlett Johansson, Rihanna ve Bella Hadid gibi ikonlar geride kalırken; listeyi altüst eden 3 Türk oyuncumuz ilk 5'e yerleşerek dev ankete damgasını vurdu.