Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu
Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:07 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 10:08

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

Türk kadınlarının güzelliği bir kez daha tescillendi! Netizens Choice Magazine'in düzenlediği "2026'nın Yaşayan En Güzel Kadını" oylamasında rekor katılım gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından kullanılan oylar neticesinde Scarlett Johansson, Rihanna ve Bella Hadid gibi ikonlar geride kalırken; listeyi altüst eden 3 Türk oyuncumuz ilk 5'e yerleşerek dev ankete damgasını vurdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TREND HABERLER
  • ABONE OL
Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

Netizens Choice Magazine tarafından her yıl düzenlenen "Most Beautiful Woman Alive 2026" oylaması tamamlandı. Milyonlarca internet kullanıcısının oylarıyla şekillenen dev listede küresel starlar yarışırken, Türk oyuncular adeta gövde gösterisi yaptı.

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

Herhangi bir jüri heyetinin ya da moda editörünün kararına dayanmayan, tamamen halk oylamasıyla belirlenen dev listede bu yıl web sitesi, mobil uygulama ve sosyal medya kanalları üzerinden on milyonlarca oy kullanıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

Hollywood starlarından K-pop idollerine kadar uzanan dev rekabette en çok öne çıkan gelişme ise Türk oyuncuların elde ettiği tarihi başarı oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

Temsilcilerimiz, Scarlett Johansson'dan Rihanna'ya kadar dünyaca ünlü yıldızları geride bırakarak uluslararası arenada gövde gösterisi yaptı.

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

ZİRVEDE TAYLANDLI YILDIZ VAR

2026 yılının birincisi, 22 milyondan fazla oy toplayan Taylandlı oyuncu Lingling Sirilak Kwong oldu. Hong Kong doğumlu olan ve uluslararası çapta büyük bir hayran kitlesi edinen Kwong, aynı zamanda "En Güzel Taylandlı Oyuncu" seçilerek yılı çifte zaferle kapattı.

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

İLK 5'E TÜRK OYUNCULAR DAMGA VURDU

Açıklanan listenin üst sıralarında ise tam anlamıyla Türkiye rüzgarı esti. İlk 5 basamağın 3'ünü kapatan Türk oyuncular, global çaptaki popülerliklerini ve güçlü hayran kitlelerini bir kez daha kanıtladı:

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

2. SIRA - SILA TÜRKOĞLU: Geçtiğimiz 2025 yılının oylama birincisi olan Türkoğlu, bu yıl tacı devretse de zirve takibini bırakmayarak 2. sırada yer aldı.

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

3. SIRA - YAĞMUR YÜKSEL: Yurt dışında geniş bir kitleye ulaşan ve 2024 yılının birincisi olan Yüksel, bu yıl 3. sırayı elde etti. Böylece son üç yılın şampiyonları ilk üç basamakta yan yana gelmiş oldu.

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

5. SIRA - SU BURCU YAZGI COŞKUN: Uluslararası alanda ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Coşkun, dev listede 5. sıraya yerleşerek ilk 5'teki Türk imzasını tamamladı.

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

İLK 20'DE TOPLAM 6 TÜRK TEMSİLCİ

Türkiye'nin listedeki ağırlığı yalnızca ilk beşle sınırlı kalmadı. İlk 20 sıralamasına bakıldığında üç Türk oyuncu daha adını küresel listeye yazdırdı:

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

8. SIRA: Son dönemin dikkat çeken isimlerinden İlsu Demirci

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

10. SIRA: Güçlü sosyal medya desteğiyle öne çıkan Cemre Arda

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

19. SIRA: Kariyerindeki yükselişini sürdüren Sinem Ünsal

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

DÜNYA STARLARINI GERİDE BIRAKTILAR

Türk oyuncuların küresel çaptaki etkisini gözler önüne seren listede temsilcilerimiz; Scarlett Johansson (9.), Rihanna (12.), Bella Hadid (13.), Tyla (16.) ve Sydney Sweeney (20.) gibi ikonik isimleri sıralamada geride bırakmayı başardı.

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARI LİSTESİNE DE TÜRK GÜZELLERİMİZ DAMGA VURMUŞTU

Pek çok farklı dalda dünyada ses getiren kadınların yer aldığı dünyanın en güzel kadınları listesine Türk güzeller adeta damga vurdu. İşte dünyanın en güzel kadınları listesi…

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

1 - ROSE

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

2 - SYDNEY SWEENEY

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

3 - PHARITA

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

4 - ANDREA BRILLANTES

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

5 - WHITNEY PEAK

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

6 - DEVA CASSEL

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

7 - BECKY

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

8 - KARINA

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

9 - SITALA

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu: Milyonlarca kullanıcı oy kullandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu

10 - DASHA TARAN

SON DAKİKA