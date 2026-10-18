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Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!
Giriş Tarihi: 18.10.2026 11:30
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 11:31
Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!
Dünya mutfağının zirvesindeki pilavlar açıklandı: Türkiye listeyi salladı! Gastronomi dünyasının merakla beklediği en popüler ve lezzetli pilavlar listesinde Türk mutfağının eşsiz lezzetleri başı çekti. İşte damak çatlatan o uluslararası liste!