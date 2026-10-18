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Giriş Tarihi: 18.10.2026 11:30 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 11:31

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

Dünya mutfağının zirvesindeki pilavlar açıklandı: Türkiye listeyi salladı! Gastronomi dünyasının merakla beklediği en popüler ve lezzetli pilavlar listesinde Türk mutfağının eşsiz lezzetleri başı çekti. İşte damak çatlatan o uluslararası liste!

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Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı: Türk mutfağının gururları birer birer listede! Hem lezzetiyle hem de geleneğiyle fark yaratan en popüler pilav çeşitleri belirlendi. Türkiye'nin damga vurduğu dev gastronomi listesi ve detaylar!

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

İşte dünyanın en popüler, beğenilen ve lezzetli pilavları!

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Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

Plov (Özbek Pilavı) - Özbekistan

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Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

Tahchin - İran

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

Paella - İspanya

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

Etli Pilav - Türkiye

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

Fried Rice - Çin

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

Risotto - İtalya

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

Perde Pilavı - Türkiye

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

Hamsili Pilav - Türkiye

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

Nohutlu Pilav - Türkiye

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

Sushi Rice - Uzak Doğu

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

"Dünyanın En İyi Çorbaları" listesi yayınlandı. Milyonlarca gurmenin ve yerel lezzet tutkununun verdiği puanlarla şekillenen dev liste, hangi çorbanın "dünya şampiyonu" olduğunu tescilledi.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ ÇORBALARI LİSTESİ!

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

40. Youvarlakia - YUNANİSTAN

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

39. Caldo de queso - MEKSİKA

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

38. Kharcho - GÜRCİSTAN

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

37. Gulyás - MACARİSTAN

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

36. Rawon - ENDONEZYA

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

35. Sopa Tarasca - MEKSİKA

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

34. Česnečka - ÇEK CUMHURİYETİ

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

33. Shio ramen - JAPONYA

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

32. Niúròu miàn - TAYVAN

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

31. Tsukemen - JAPONYA

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

30. Phở bò tái chín - VİETNAM

Dünyanın en lezzetli pilavları sıralandı! Türkiye listeyi salladı: İşte damak çatlatan o lezzetler!

29. Sarawak laksa - MALEZYA

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