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DÜZCE’DE DEPREM MEYDANA GELDİ! 13 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 13.10.2023 23:23
Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
23:23
DÜZCE’DE DEPREM MEYDANA GELDİ! 13 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Düzce'de 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede yaşayanlar sarsıntılara ilişkin detayları öğrenmek amacıyla Düzce'de deprem mi oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Son dakika Düzce deprem verileri ve tüm detaylar.