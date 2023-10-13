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Haberler Yaşam DÜZCE’DE DEPREM MEYDANA GELDİ! 13 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 13.10.2023 23:23 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 23:23

DÜZCE’DE DEPREM MEYDANA GELDİ! 13 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Düzce'de 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede yaşayanlar sarsıntılara ilişkin detayları öğrenmek amacıyla Düzce'de deprem mi oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Son dakika Düzce deprem verileri ve tüm detaylar.

DÜZCE’DE DEPREM MEYDANA GELDİ! 13 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler yoğun olarak Düzce'de deprem mi oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA DÜZCE DEPREM HABERLERİ

Düzce deprem verileri ve tüm detaylar şöyle;

DÜZCE’DE DEPREM MEYDANA GELDİ! 13 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

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DÜZCE’DE DEPREM MEYDANA GELDİ! 13 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD VERİLERİ

DÜZCE’DE DEPREM MEYDANA GELDİ! 13 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KONUMU

DÜZCE’DE DEPREM MEYDANA GELDİ! 13 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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