DÜZCE’DE DEPREM MEYDANA GELDİ! 13 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler yoğun olarak Düzce'de deprem mi oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

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Düzce deprem verileri ve tüm detaylar şöyle;