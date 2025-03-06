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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel ile ilgili yeni gelişme! Kayıp Ece Gürel bulundu mu?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 09:49

SON DAKİKA: Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel ile ilgili yeni gelişme! Kayıp Ece Gürel bulundu mu?

İstanbul'un Belgrad Ormanı'nda kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'den yaklaşık 3 gündür haber alınamıyordu. Yetkililer ve yakınları, kaybolduğu günden bu yana yoğun bir şekilde arama çalışmalarını sürdürüyordu. Sonunda genç kadından beklenen haber geldi. Peki, Ece Gürel nerede bulundu ve son durumu nasıl? İşte, detaylar...

SON DAKİKA: Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel ile ilgili yeni gelişme! Kayıp Ece Gürel bulundu mu?

İstanbul'da 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel kaybolmuştu. Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel'den yaklaşık 3 gündür haber alınamıyordu. Arama çalışmalarının ardından son dakika gelişmesi yaşandı. Ece Gürel'in sağlık durumu nasıl, nerede bulundu?

SON DAKİKA: Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel ile ilgili yeni gelişme! Kayıp Ece Gürel bulundu mu?

SON DAKİKA ECE GÜREL BULUNDU MU?

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları kapsamında sağ bulundu.

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SON DAKİKA: Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel ile ilgili yeni gelişme! Kayıp Ece Gürel bulundu mu?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.

Gürel, Belgrad Ormanı'nda ekiplerce sağ bulundu. Konuşabilir durumda olan Ece Gürel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SON DAKİKA: Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel ile ilgili yeni gelişme! Kayıp Ece Gürel bulundu mu?

EKİPLER, GÜREL'İ UYUR HALDE BULDU

Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde bulundu.

Bunun üzerine uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürülen kadın, daha sonra ambulansa alındı. Hafif yaralı olduğu tespit edilen Gürel'e, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı müdahale edildi.

SON DAKİKA: Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel ile ilgili yeni gelişme! Kayıp Ece Gürel bulundu mu?

ECE GÜREL'İN BULUNMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ece Gürel'in bulunma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Gürel'in bilincinin açık olduğu görülüyor.