SON DAKİKA: Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel ile ilgili yeni gelişme! Kayıp Ece Gürel bulundu mu?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.

Gürel, Belgrad Ormanı'nda ekiplerce sağ bulundu. Konuşabilir durumda olan Ece Gürel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.