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SON DAKİKA: Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel ile ilgili yeni gelişme! Kayıp Ece Gürel bulundu mu?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
09:49
SON DAKİKA: Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel ile ilgili yeni gelişme! Kayıp Ece Gürel bulundu mu?
İstanbul'un Belgrad Ormanı'nda kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'den yaklaşık 3 gündür haber alınamıyordu. Yetkililer ve yakınları, kaybolduğu günden bu yana yoğun bir şekilde arama çalışmalarını sürdürüyordu. Sonunda genç kadından beklenen haber geldi. Peki, Ece Gürel nerede bulundu ve son durumu nasıl? İşte, detaylar...