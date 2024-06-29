Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Efor Çay (EFORC) BIST işlem tarihi: Efor Çay halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 29.06.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 15:21

Efor Çay (EFORC) BIST işlem tarihi: Efor Çay halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Efor Çay halka arz sonuçları araştırılıyor. 26-27-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. Hal böyle olunca vatandaşlar, "Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramak için arama motorlarına yöneldi. İşte Efor Çay BİST işlem tarihi hakkında son gelişmeler.

Efor Çay EFORC BIST işlem tarihi: Efor Çay halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Efor Çay halka arz sonuçları gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere, 14,50 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı ve 26-27-28 Haziran 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz odu. Peki, Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar.

Efor Çay EFORC BIST işlem tarihi: Efor Çay halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

EFOR ÇAY HALKA ARZ OLDU!

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş 26-27-28 Haziran 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz odu.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket EFORC borsa kodu ile işlem görecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Efor Çay EFORC BIST işlem tarihi: Efor Çay halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

EFOR ÇAY HALKA ARZ BİLGİLERİ

Talep Toplama Tarihleri: 26-27-28 Haziran 2024

Hisse Fiyatı: 14,50 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 90,000,000 Lot

Bist Kodu: EFORC

Halka Arz Büyüklüğü: 1,3 Milyar TL

Efor Çay EFORC BIST işlem tarihi: Efor Çay halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

EFOR ÇAY KAÇ LOT VERİR?

Firma toplamda 90 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şu şekilde;
1.1 Milyon Katılım 61 Lot (884 ₺)
1.5 Milyon Katılım 45 Lot (652 ₺)
1.9 Milyon Katılım 36 L ot (522 ₺)
2.3 Milyon Katılım 30 Lot (435 ₺)
2.7 Milyon Katılım 25 Lot (362 ₺)
3.1 Milyon Katılım 22 Lot (319 ₺)
3.5 Milyon Katılım 20 Lot (290 ₺)
3.9 Milyon Katılım 18 Lot (261 ₺)

Efor Çay EFORC BIST işlem tarihi: Efor Çay halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

EFOR ÇAY HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Efor Çay halka arz sonuçları açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının önümüzde günlerde açıklanması bekleniyor.

SON DAKİKA