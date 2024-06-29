Efor Çay (EFORC) BIST işlem tarihi: Efor Çay halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

EFOR ÇAY KAÇ LOT VERİR?

Firma toplamda 90 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şu şekilde;

1.1 Milyon Katılım 61 Lot (884 ₺)

1.5 Milyon Katılım 45 Lot (652 ₺)

1.9 Milyon Katılım 36 L ot (522 ₺)

2.3 Milyon Katılım 30 Lot (435 ₺)

2.7 Milyon Katılım 25 Lot (362 ₺)

3.1 Milyon Katılım 22 Lot (319 ₺)

3.5 Milyon Katılım 20 Lot (290 ₺)

3.9 Milyon Katılım 18 Lot (261 ₺)