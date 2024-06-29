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Efor Çay (EFORC) BIST işlem tarihi: Efor Çay halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 29.06.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
15:21
Efor Çay (EFORC) BIST işlem tarihi: Efor Çay halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
Efor Çay halka arz sonuçları araştırılıyor. 26-27-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. Hal böyle olunca vatandaşlar, "Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramak için arama motorlarına yöneldi. İşte Efor Çay BİST işlem tarihi hakkında son gelişmeler.