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EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TAKVİMİ 2025: 1890 memur alımı gündemde! EKPSS tercihleri ne zaman, nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
11:28
EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TAKVİMİ 2025: 1890 memur alımı gündemde! EKPSS tercihleri ne zaman, nereden yapılır?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kılavuzu ve takvimi ÖSYM ile araştırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek engelli adayların tercihlerini gerçekleştireceği alımlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları gündemde. Bakan, 1830 engelli vatandaşın atamalarının gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan söz konusu sınavın puan geçerliliği henüz devam ederken adaylar kılavuzu sorguluyor. Kılavuzun yayınlanmasıyla tüm süreç ayrıntılarıyla netleşecek.Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz açıklandı mı?