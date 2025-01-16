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Haberler Yaşam EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TAKVİMİ 2025: 1890 memur alımı gündemde! EKPSS tercihleri ne zaman, nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 11:28

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TAKVİMİ 2025: 1890 memur alımı gündemde! EKPSS tercihleri ne zaman, nereden yapılır?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kılavuzu ve takvimi ÖSYM ile araştırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek engelli adayların tercihlerini gerçekleştireceği alımlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları gündemde. Bakan, 1830 engelli vatandaşın atamalarının gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan söz konusu sınavın puan geçerliliği henüz devam ederken adaylar kılavuzu sorguluyor. Kılavuzun yayınlanmasıyla tüm süreç ayrıntılarıyla netleşecek.Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz açıklandı mı?

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TAKVİMİ 2025: 1890 memur alımı gündemde! EKPSS tercihleri ne zaman, nereden yapılır?

Geçtiğimiz sene uygulanan EKPSS sınavının ardından adaylar sonuçlarını öğrenmiş ancak alım için tercih süreci paylaşılmamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılında 1830 engelli vatandaşın istihdam edileceğini açıkladı.Kadrolara başvurmak isteyen adaylar sorgulamalara devam ediyor. Peki, KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TAKVİMİ 2025: 1890 memur alımı gündemde! EKPSS tercihleri ne zaman, nereden yapılır?

1830 ENGELLİ MEMUR ALIMI YAPILACAK!
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1830 engelli vatandaşın Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) üzerinden kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceklerini açıkladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Engellilerin toplumsal yaşamın her alanında aktif bir şekilde yer almasını son derece önemli buluyoruz. Bu kapsamda, engelli vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Kamu kurumlarımızdan aldığımız sayı doğrultusunda yeni yılla beraber 1830 engelli vatandaşımızın daha EKPSS üzerinden kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğiz. Bu atamanın şimdiden engelli bireylerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TAKVİMİ 2025: 1890 memur alımı gündemde! EKPSS tercihleri ne zaman, nereden yapılır?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 EKPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı.
ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 EKPSS tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri kesinleşecek.
EKPSS tercihleri hakkında ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TAKVİMİ 2025: 1890 memur alımı gündemde! EKPSS tercihleri ne zaman, nereden yapılır?

EKPSS TERCİH VE YERLEŞTİRME
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TAKVİMİ 2025: 1890 memur alımı gündemde! EKPSS tercihleri ne zaman, nereden yapılır?

EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Açıklandığında yer vereceğiz.

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