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EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, başvuruları başladı mı?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
09:42
EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, başvuruları başladı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte EKPSS tercih kılavuzu ve tarihleri araştırılmaya başladı. Sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerini gerçekleştirmek üzere beklemeye koyuldu. Kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSS2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercih yapabilecek. EKPSS taban puanlarıyla tercihlerini yapacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki; bu yıl EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl ve nereden yapılır? EKPSS tercih kılavuzu yayında mı? İşte, 2024 tercih tarihleri