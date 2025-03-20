Emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Gözler ödeme tarihlerinde! Sosyal yardım alanlar da ikramiye alabilir mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Emeklilere Ramazan Bayramı'nda 4.000 lira, Kurban Bayramı'nda 4.000 lira olmak üzere toplam 8.000 lira yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.