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Giriş Tarihi: 20.03.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:51

Emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Gözler ödeme tarihlerinde! Sosyal yardım alanlar da ikramiye alabilir mi?

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli ve sosyal yardım alan vatandaş, bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini araştırıyor. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklamalara çevrildi. 2025 Ramazan Bayramı ikramiyesiyle ilgili merak edilenler arasında "Bayram ikramiyesi kimlere verilecek, şartları neler?" soruları öne çıkıyor. İşte, detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Gözler ödeme tarihlerinde! Sosyal yardım alanlar da ikramiye alabilir mi?

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala, bayram ikramiyesi ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Emekliler ve sosyal yardım alanlar, ödeme tarihleri ve ikramiyenin detaylarını sorgulamaya başladı. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi kimlere verilecek ve başvuru şartları neler olacak?

Emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Gözler ödeme tarihlerinde! Sosyal yardım alanlar da ikramiye alabilir mi?

SOSYAL YARDIM ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK Mİ?

Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır. Yaşlılık maaşı, dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesinden yararlanacak.

Diğer taraftan engelli maaşı, evde bakım yardımından faydalananlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır.

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Emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Gözler ödeme tarihlerinde! Sosyal yardım alanlar da ikramiye alabilir mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Emeklilere Ramazan Bayramı'nda 4.000 lira, Kurban Bayramı'nda 4.000 lira olmak üzere toplam 8.000 lira yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Gözler ödeme tarihlerinde! Sosyal yardım alanlar da ikramiye alabilir mi?

Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı emekli aylığı alamayacak, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek. Hem emekli aylığı alan hem de ölüm aylığı alan kişi, kendi emekliliğinden dolayı 4.000 lira ikramiye alacak.

Emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Gözler ödeme tarihlerinde! Sosyal yardım alanlar da ikramiye alabilir mi?

DUL VE YETİMLERE HİSSE ORANINDA ÖDENECEK

Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye yatırılacak. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 2.000 lira ikramiye, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alana 3000 lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alana ise 1.000 lira ikramiye yatırılacak.