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Emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Gözler ödeme tarihlerinde! Sosyal yardım alanlar da ikramiye alabilir mi?
Giriş Tarihi: 20.03.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
11:51
Emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Gözler ödeme tarihlerinde! Sosyal yardım alanlar da ikramiye alabilir mi?
Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli ve sosyal yardım alan vatandaş, bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini araştırıyor. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklamalara çevrildi. 2025 Ramazan Bayramı ikramiyesiyle ilgili merak edilenler arasında "Bayram ikramiyesi kimlere verilecek, şartları neler?" soruları öne çıkıyor. İşte, detaylar...