En acı bayram: 8 Mart’ta öldürülen kızının doğum gününü mezarı başında pastayla kutladı

Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında, olay yerinde kanlı bir bıçak daha bulundu ve incelenmek üzere el koyuldu. Yunus Yılmaz, ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi. Şüpheli Yılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede tutuklu sanık Yılmaz için 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.