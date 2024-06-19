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En acı bayram: 8 Mart’ta öldürülen kızının doğum gününü mezarı başında pastayla kutladı
Giriş Tarihi: 19.06.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
12:55
En acı bayram: 8 Mart’ta öldürülen kızının doğum gününü mezarı başında pastayla kutladı
Korkunç olay 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İzmir'de yaşandı. Yunus Yılmaz, İlayda Alkan'a bıçakla saldırdı. 20 yaşındaki genç kız kurtarılamadı. Cani ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Aynı olayda yaralanan anne Oya Tarhan ise kızının Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününe denk gelen doğum gününü, ziyaret ettiği mezarı başında 'Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz' yazılı pastayla kutladı. Sözleri yürekleri dağladı…