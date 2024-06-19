Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam En acı bayram: 8 Mart’ta öldürülen kızının doğum gününü mezarı başında pastayla kutladı
Giriş Tarihi: 19.06.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 12:55

En acı bayram: 8 Mart’ta öldürülen kızının doğum gününü mezarı başında pastayla kutladı

Korkunç olay 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İzmir'de yaşandı. Yunus Yılmaz, İlayda Alkan'a bıçakla saldırdı. 20 yaşındaki genç kız kurtarılamadı. Cani ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Aynı olayda yaralanan anne Oya Tarhan ise kızının Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününe denk gelen doğum gününü, ziyaret ettiği mezarı başında 'Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz' yazılı pastayla kutladı. Sözleri yürekleri dağladı…

En acı bayram: 8 Mart’ta öldürülen kızının doğum gününü mezarı başında pastayla kutladı

Tüyler ürperten olay 8 Mart saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında yaşandı. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Taran ile kızı İlayda Alkan, 'Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle gittikleri eğlence mekanından dönerken banka oturup dinlenmeye başladı. Anne-kız, bu sırada, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı.

En acı bayram: 8 Mart’ta öldürülen kızının doğum gününü mezarı başında pastayla kutladı

Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, anne ile kızını, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
En acı bayram: 8 Mart’ta öldürülen kızının doğum gününü mezarı başında pastayla kutladı

Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlayda Alkan, olaydan bir gün sonra Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şüpheli Yunus Yılmaz ise olay günü mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

En acı bayram: 8 Mart’ta öldürülen kızının doğum gününü mezarı başında pastayla kutladı

Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında, olay yerinde kanlı bir bıçak daha bulundu ve incelenmek üzere el koyuldu. Yunus Yılmaz, ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi. Şüpheli Yılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede tutuklu sanık Yılmaz için 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

En acı bayram: 8 Mart’ta öldürülen kızının doğum gününü mezarı başında pastayla kutladı

İlayda Alkan'ın olayda yaralanan annesi Oya Tarhan, bayramı buruk yaşadı. Tarhan, birçok şeyi paylaştığı ve zaman geçirip dertleştiğini belirttiği kızı İlayda'nın doğum gününü, annesi Gülay Tarhan ile dün kabristanda kutladı. Özel olarak İlayda'nın ağabeyi Şevki Alkan ile birlikte olduğu fotoğrafının bulunduğu pasta hazırlatan Oya Tarhan, söz verdiği gibi kızıyla doğum gününü birlikte kutladıklarını söyledi. Kızının mezarına serdiği giyemediği gelinliğin duvağını gösteren Tarhan, "Kalk ben geldim. İyi ki doğdun" diyerek, gözyaşı döktü.

SON DAKİKA