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Haberler Yaşam ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI 2025: MEB 1381 engelli öğretmen alımı başvuru süreci ne zaman ve şartları ne?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 16:41 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 16:41

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI 2025: MEB 1381 engelli öğretmen alımı başvuru süreci ne zaman ve şartları ne?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı kapsamında 1381 engelli öğretmen ataması gerçekleştireceğini duyurdu.EKPSS-Lisans sonuçlarına göre alım yapılacak. Başvuru süreci sürerken kadro için gerekli EKPSS puanları da merak ediliyor. Peki, 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte detaylar!

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI 2025: MEB 1381 engelli öğretmen alımı başvuru süreci ne zaman ve şartları ne?

MEB'in 1381 engelli öğretmen ataması için başvuru süreci sürüyor. 2022 ve 2024 EKPSS sonuçlarına göre yapılacak atamalarda, puan sıralaması belirleyici olacak. Peki, engeli öğretmen ataması başvurular nasıl yapılır, 2025 atamaları ne zaman sona eriyor?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI 2025: MEB 1381 engelli öğretmen alımı başvuru süreci ne zaman ve şartları ne?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHLERİ 2025

Engelli öğretmen atamaları için adaylar, 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurularını yapabileceklerdir. Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşama olan tercihler için 16-28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapabileceklerdir.

Başvurular, ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Başvurular, elektronik ortamda alınacak.

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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI 2025: MEB 1381 engelli öğretmen alımı başvuru süreci ne zaman ve şartları ne?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KAÇ EKPSS PUANI GEREKİYOR?
Adaylarda 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (EKPSS- Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak şartı aranacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI 2025: MEB 1381 engelli öğretmen alımı başvuru süreci ne zaman ve şartları ne?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar başvuruda bulunamazlar.).

3. 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (EKPSS- Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

7. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 25'inci maddesinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

8. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

10. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

11. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 97'nci maddesinin birinci fıkrasının A, B, C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

12. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak şartları aranacaktır.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI 2025: MEB 1381 engelli öğretmen alımı başvuru süreci ne zaman ve şartları ne?

ATAMALAR HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2025 yılı engelli öğretmen atamaları, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

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