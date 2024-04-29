Esenyurt'ta "escort ile pazarlık" kavgası! Kardeş katili oldu

GÖRÜNTÜLER CİNAYETİ ORTAYA ÇIKTI

Bu ifadelerin ardından soruşturmayı derinleştiren polis, olay anına ait güvenlik kamera görüntülere ulaştı. İncelenen kamera görüntülerinde, kavga sırasında şüpheli Uğur Ş. ve kardeşi Engin Ş.'nin elinde bıçak olduğu görüldü. Yaşanan arbede esnasında Uğur Ş.'nin kardeşi olan Engin Ş.,'yi bilinen yerinden yaraladığı görüldü. Yapılan incelemenin ardından olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.