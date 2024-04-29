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Esenyurt'ta "escort ile pazarlık" kavgası! Kardeş katili oldu
Giriş Tarihi: 29.04.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
23:50
Esenyurt'ta "escort ile pazarlık" kavgası! Kardeş katili oldu
İstanbul Esenyurt'ta bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre eve eskort çağıran ve fiyat konusunda anlaşamayan abi kardeş, kadının arkadaşları ile kavga etti. Çıkan kavgada, bıçaklanan Engin Ş. Hayatını kaybederken, Mustafa K. adlı bir kişide yaralandı. Farklı ifadeler üzerine incelenen kamera görüntülerinde, ağabey Uğur Ş. kavga ettiği kişilere yönelik bıçağını kullanmak isterken yanlışlıkla kardeşi Engin Ş.'yi vurduğu görüldü. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.