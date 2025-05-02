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Haberler Yaşam Esenyurt’ta korkunç olay! Tartışma yaşadığı adam yerine yoldan geçen genci öldürdü
Giriş Tarihi: 02.05.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 11:48

Esenyurt’ta korkunç olay! Tartışma yaşadığı adam yerine yoldan geçen genci öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre takside unuttuğu eşyasını kendisine geri getirmeyen şoförden hesap sormaya giden şüpheli, çıkan tartışmada yoldan geçen 22 yaşındaki Seyit Ahmet Şanver'i yanlışlıkla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli polis tarafından yakalanırken, şüphelinin evinde yapılan aramada 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Cinayet anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK
Esenyurt’ta korkunç olay! Tartışma yaşadığı adam yerine yoldan geçen genci öldürdü

Olay Esenyurt, Balıkyolu mahallesinde 26 Nisan Cumartesi günü saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Sokakta yaşanan bir kavga sırasında yoldan geçen Seyit Ahmet Şanver (22) vurularak ağır yaralandı.

Esenyurt’ta korkunç olay! Tartışma yaşadığı adam yerine yoldan geçen genci öldürdü

Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Seyit Ahmet Şanver tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada Seyit Ahmet Şanver'in hiç ilgisi olmayan bir kavga sırasında yanlışlıkla öldürüldüğü belirlendi.

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Esenyurt’ta korkunç olay! Tartışma yaşadığı adam yerine yoldan geçen genci öldürdü

Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen C.T.'yi (48) gözaltına alarak ifadesine başvurdu. C.T. ifadesinde taksicilik yaptığını 1 gün önce şüpheli Y.M.B.'yi aracıyla istediği adrese götürdüğünü, bu sırada şüphelinin araçta bir eşyasını unuttuğunu anlattı. Şüphelinin bir süre sonra kendisini telefonla arayarak unuttuğu eşyasını kendisine getirmesini istediğini anlatan C.T., "İşim var. Sonra getiririm" cevabını verdiğinde aralarında tartışma yaşandığını söyledi.

Esenyurt’ta korkunç olay! Tartışma yaşadığı adam yerine yoldan geçen genci öldürdü

Olay günü bir kafede otururken şüphelinin yanına geldiğini ve aralarında kavga çıktığını anlatan C.T'nin., "Biz boğuşurken bir anda elindeki silah patladı. O sırada kaldırımda bulunan 1 kişi yere düştü" dediği öğrenildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından adliyeye götürülen C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt’ta korkunç olay! Tartışma yaşadığı adam yerine yoldan geçen genci öldürdü

EVİNDE KİLOLARCA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın firari şüphelisi Y.M.B.'yi yakalamak için operasyon yapıldı. Polis ekipleri Esenyurt, Süleymaniye mahallesinde şüphelinin kaldığı belirlenen eve operasyon düzenledi.