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Esenyurt’ta korkunç olay! Tartışma yaşadığı adam yerine yoldan geçen genci öldürdü
Giriş Tarihi: 02.05.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
11:48
Esenyurt’ta korkunç olay! Tartışma yaşadığı adam yerine yoldan geçen genci öldürdü
İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre takside unuttuğu eşyasını kendisine geri getirmeyen şoförden hesap sormaya giden şüpheli, çıkan tartışmada yoldan geçen 22 yaşındaki Seyit Ahmet Şanver'i yanlışlıkla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli polis tarafından yakalanırken, şüphelinin evinde yapılan aramada 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Cinayet anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.