Esenyurt’ta korkunç olay! Tartışma yaşadığı adam yerine yoldan geçen genci öldürdü

Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Seyit Ahmet Şanver tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada Seyit Ahmet Şanver'in hiç ilgisi olmayan bir kavga sırasında yanlışlıkla öldürüldüğü belirlendi.