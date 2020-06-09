Eşini öldüren astsubayın ifadesi deşhete düşürdü!

'KASTEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ'



Duruşma çıkışında konuşan İbrahim Efe'nin avukatı Serdar Dündar, "Sanık mahkemede maktulün kendisini WhatsApp üzerinden akrabası ile aldattığını iddia etti ancak maktulün telefonunda yapılan incelemelerde, aldatmaya ilişkin herhangi bir kayıt çıkmadı. Biz müvekkilin kasten öldürüldüğünü düşünüyoruz. Adli tıp kurumu tarafından maktulün vücudunda çok sayıda darp izi olduğu tespit edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. İnşallah adalet yerini bulacak" dedi.



'BİRAZ SABRET DEDİM AMA SONU ÖLÜME GİTTİ'



Baba İbrahim Efe, "Kızım boşanacaktı ben engelledim. Başka kadınlarla ilişki kuracağım diye, pislik yapınca kızım dayanamadı. Boşanmak istedi ben engel oldum biraz da. 'Kızım iki çocuğun var, biraz sabret' dedim ama sonu ölüme gitti. İki çocuğu için canını verdi. Küçük oğlu annesinin mezarına gidiyor. 'Anne beni de al yanına' diye ağlıyor" diye konuştu.



'KIZIMI GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜRDÜ'



Anne Habibe Efe, "Kızımı göz göre göre öldürdü. İki çocuğunun yanında öldürdü. Utanmaz, sahtekar 'işimden oldum' diye ağlıyor. Yirmi sene çekti çocuğum, yirmi sene sonra öldürdü. Bir şey oldu mu hemen boğazını sıkıp duvara yapıştırırdı. Afyon'da kaç sefer polislik oldular" dedi.