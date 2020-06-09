Eşini öldüren astsubayın ifadesi deşhete düşürdü!

'KANEPEYLE BİTİŞİK DOLABA KAFASINI ÇARPTI'
Tutuklu sanık Mehmet Efe'nin Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada Güllü Efe'nin babası İbrahim Efe, annesi Habibe Efe ile taraf avukatları hazır bulundu. Efe ise tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
"A.K. İSİMLİ ERKEKLE YAZIŞMALARINI YAKALADIM"
Hakkında 'neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istenen Efe, savunmasında eşinin A.K. isimli bir erkekle WhatsApp yazışmalarını yakaladığını öne sürdü. Mehmet Efe, "Mutfakta yemek yapan eşimin elinde telefon vardı, beni görünce tedirgin oldu. Ben de elindeki telefonu aldım, WhatsApp mesajları görünüyordu. Mesajları okuduğumda A.K. isimli kişiyle yazışmalarını gördüm. Bunun üzerine tartıştık. 'Boyumuz kadar iki çocuğumuz var, neden böyle yapıyorsun?' dedim. Böyle bir şey olmadığını söyledi. Eşim elimden telefonu almak istedi, ben de vermemek için kendisini ittim. Arkasında bulunan kanepeyle bitişik dolaba kafasını çarptı. 'Başım ağrıyor' diye kanepeye uzandıktan sonra bayıldı. Kolonya ve su ile ayıltmaya çalıştım. Bir ara kendine geldi, sonra tekrar kendinden geçti. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Beyin kanaması geçirmiş olabileceğini söylediler. Daha sonra Antalya'daki hastaneye sevk edildi. Keşke bu tartışma olmasaydı. Hem eşimden hem çocuklarımdan hem de işimden oldum. Yedi aydır cezaevindeyim, kötü psikolojiyi üzerimden atamıyorum. Eşimi öldürme kastım yoktu. Yaralama kastım bile yoktu. Amacım sadece telefonu vermemekti. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.