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Haberler Yaşam Eski kaymakamdan iğrenç taciz! Asistana Kayahan’ın şarkısını gönderdi: Devamı var
Giriş Tarihi: 16.05.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 09:17

Eski kaymakamdan iğrenç ! Asistana ’ın şarkısını gönderdi: Devamı var

Eski kaymakam Mustafa Barış, ettiği Tuğçe Y.'ye, Kayahan'ın 'Devamı Var' şarkısının klibini yolladı. Mahkeme bunu taciz olarak saydı. İşte haberin ayrıntıları

DİLEK YAMAN DEMİR
Eski kaymakamdan iğrenç taciz! Asistana Kayahan’ın şarkısını gönderdi: Devamı var

İstanbul'da eski kaymakam Mustafa Barış İ. hakkında cinsel suçlamasıyla sıradışı bir dava açıldı.

Eski kaymakamdan iğrenç taciz! Asistana Kayahan’ın şarkısını gönderdi: Devamı var

Çocuğunun tedavisi için gittiği Şişli'deki psikiyatri kliniğinde görevli asistan Tuğçe Y. (23) ile yakınlık kurmaya çalışan eski kaymakam, arkadaşlık kurmak için yaptığı hamleler başarılı olmayınca genç kadına 'ın 'Devamı Var' adlı klibini gönderdi.

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Eski kaymakamdan iğrenç taciz! Asistana Kayahan’ın şarkısını gönderdi: Devamı var

Tacizlerden bunalan Tuğçe Y., soluğu savcılıkta aldı ve o klibi delil sayıp şikayetçi oldu.

Eski kaymakamdan iğrenç taciz! Asistana Kayahan’ın şarkısını gönderdi: Devamı var

Soruşturmasını tamamlayan savcılık emsal niteliğinde bir dava açtı.

Eski kaymakamdan iğrenç taciz! Asistana Kayahan’ın şarkısını gönderdi: Devamı var

İddianamede, söz konusu videoyla "elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel suçu işlendiğine kanaat getirildi.

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