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Eslem Zehra Kızıltuna’nın ölümünde rujla mesaj: Herkesin canı cehenneme!
Giriş Tarihi: 14.11.2023 17:02
Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
17:02
Eslem Zehra Kızıltuna’nın ölümünde rujla mesaj: Herkesin canı cehenneme!
Sır olay Antalya'da yaşanmıştı. Arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulunan Eslem Zehra Kızıltuna'nın (26) ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Kızıltuna'nın bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, bu rujun da genç kadının cebinden çıktığı anlaşıldı.