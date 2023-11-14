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Haberler Yaşam Eslem Zehra Kızıltuna’nın ölümünde rujla mesaj: Herkesin canı cehenneme!
Giriş Tarihi: 14.11.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 17:02

Eslem Zehra Kızıltuna’nın ölümünde rujla mesaj: Herkesin canı cehenneme!

Sır olay Antalya'da yaşanmıştı. Arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulunan Eslem Zehra Kızıltuna'nın (26) ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Kızıltuna'nın bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, bu rujun da genç kadının cebinden çıktığı anlaşıldı.

DHA
Eslem Zehra Kızıltuna’nın ölümünde rujla mesaj: Herkesin canı cehenneme!

Tarihler 27 Ekim'i gösterdiğinde Antalya Kemer'de esrarengiz bir olay yaşandı. Eslem Zehra Kızıltuna bir arkadaşıyla Kuzdere Mahallesi'nde oturan arkadaşı M.A.A.'nın evine gitti.

Eslem Zehra Kızıltuna’nın ölümünde rujla mesaj: Herkesin canı cehenneme!

Saat 08.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.A.A., uyandığında, evin kullanılmayan odasında Eslem Zehra Kızıltuna'yı üçlü priz kablosuyla boynundan asılı bulduğu ihbarında bulundu.

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Eslem Zehra Kızıltuna’nın ölümünde rujla mesaj: Herkesin canı cehenneme!

Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kontrolde Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eslem Zehra Kızıltuna’nın ölümünde rujla mesaj: Herkesin canı cehenneme!

Savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna'nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eslem Zehra Kızıltuna’nın ölümünde rujla mesaj: Herkesin canı cehenneme!

Eslem Zehra Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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