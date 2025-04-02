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Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu? 2 Nisan Kanal D yayın akışı ile Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
16:28
Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu? 2 Nisan Kanal D yayın akışı ile Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman?
Kanal D'nin aksiyon ve dram dolu dizisi Eşref Rüya, her Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşuyor. Son olarak 2. bölümüyle ekranlara gelen yapımın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok dizinin yayın akışında değişiklik yaşanırken, izleyiciler Eşref Rüya'nın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Eşref Rüya bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte, 2 Nisan 2025 Kanal D yayın akışı.