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Haberler Yaşam Eşref Rüya ne zaman, konusu ne, oyuncuları kimler? Kanal D'nin yeni dizisi Eşraf Rüya yayın tarihi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 15:08 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 15:08

Eşref Rüya ne zaman, konusu ne, oyuncuları kimler? Kanal D'nin yeni dizisi Eşraf Rüya yayın tarihi

Kanal D'nin yeni dizisi Eşraf Rüya yayın tarihi gündemde. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı yapım için heyecan dorukta. Diziden izleyiciler, Eşref ve Nisan'ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşkına şahit olacak. Peki, Eşref Rüya ne zaman, konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, detaylar...

Eşref Rüya ne zaman, konusu ne, oyuncuları kimler? Kanal D’nin yeni dizisi Eşraf Rüya yayın tarihi

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya'nın ekrana gelmesine kısa bir süre kaldı. Eşref ve Nisan'ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşkı ekranlara taşınacak. Peki, Eşref Rüya ne zaman, konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, Eşref Rüya konusu ve oyuncuları...

Eşref Rüya ne zaman, konusu ne, oyuncuları kimler? Kanal D’nin yeni dizisi Eşraf Rüya yayın tarihi

EŞREF RÜYA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşref Rüya ilk bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyici ile buluşacak.

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Eşref Rüya ne zaman, konusu ne, oyuncuları kimler? Kanal D’nin yeni dizisi Eşraf Rüya yayın tarihi

EŞREF RÜYA KONUSU NEDİR?

Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref'in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Eşref, Nisan'a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.

Eşref Rüya ne zaman, konusu ne, oyuncuları kimler? Kanal D’nin yeni dizisi Eşraf Rüya yayın tarihi

EŞREF RÜYA 1. BÖLÜM ÖZETİ

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref'in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

Eşref Rüya ne zaman, konusu ne, oyuncuları kimler? Kanal D’nin yeni dizisi Eşraf Rüya yayın tarihi

EŞREF RÜYA OYUNCULARI

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.