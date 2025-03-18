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Eşref Rüya ne zaman, konusu ne, oyuncuları kimler? Kanal D'nin yeni dizisi Eşraf Rüya yayın tarihi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
15:08
Eşref Rüya ne zaman, konusu ne, oyuncuları kimler? Kanal D'nin yeni dizisi Eşraf Rüya yayın tarihi
Kanal D'nin yeni dizisi Eşraf Rüya yayın tarihi gündemde. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı yapım için heyecan dorukta. Diziden izleyiciler, Eşref ve Nisan'ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşkına şahit olacak. Peki, Eşref Rüya ne zaman, konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, detaylar...