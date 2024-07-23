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Ev sahibinden kiracıya ilginç ceza! Yaşadıklarını kayda aldı, isyan etti: Zulüm altında yaşıyoruz
Giriş Tarihi: 23.07.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
11:10
Ev sahibinden kiracıya ilginç ceza! Yaşadıklarını kayda aldı, isyan etti: Zulüm altında yaşıyoruz
İstanbul Kağıthane'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kiracı kadın, ev sahibinin istediği zam yerine kendisi yasal oranda zam yaparak ücreti gönderdi. Ev sahibi kadın da kiracısının pis su akan tuvaletinin tavanını tamir ettirmedi. Mesajlarına cevap alamayan kiracı kadın yaşadıklarını kayda alarak anlattı. Kiracı kadın, "Ev sahibim geçen ay zam zamanında çok yüksek oranda kira istedi. Bunu kabul etmediğimden dolayı şu tuvaletin pis suyu tepemizden aşağı akıyor. Yap diyoruz yapmıyor. Kafamızdan aşağı pis sular akıyor. Gerçekten çok mağduruz. Ev sahibinin zulmü altında yaşıyoruz." dedi.