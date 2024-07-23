Ev sahibinden kiracıya ilginç ceza! Yaşadıklarını kayda aldı, isyan etti: Zulüm altında yaşıyoruz

Onu da kabul etmeyip gerçekten çok büyük rezaletler çıkardığı için ben de yüzde 25 hakkımı kullandım. Bu nedenle şu an bu tadilatları yapmıyor. Kafamızdan aşağı pis sular akıyor. Gerçekten çok mağduruz. Ev sahibinin zulmü altında yaşıyoruz. Geçen ay 25 beş oranında zammı kabul etmeyip daha yüksek zam isteyen ev sahibi, her sene zaten bir sorun çıkarıyor özellikle son iki yıldır.