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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2024 TEMMUZ! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
08:31
EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2024 TEMMUZ! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?
6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek emekli ve memur zammı sosyal destek ödemeleri üzerinde de etkili oluyor. O ödemeler arasında evde bakım aylığı da yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen; hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler için ödenen evde bakım maaşı 2024 temmuz zammı ile değerlendirilecek. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL, belli oldu mu? İşte, detaylar...