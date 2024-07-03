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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2024 TEMMUZ! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 08:31

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2024 TEMMUZ! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek emekli ve memur zammı sosyal destek ödemeleri üzerinde de etkili oluyor. O ödemeler arasında evde bakım aylığı da yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen; hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler için ödenen evde bakım maaşı 2024 temmuz zammı ile değerlendirilecek. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL, belli oldu mu? İşte, detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2024 TEMMUZ! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Evde bakım maaşı 2024 temmuz zammı sonrası artış yaşıyor. Devlet desteği ocak ayında 7 bin TL'nin üzerine çıkmıştı. Şimdi beklenen zam oranıyla birlikte yeniden güncellenecek rakamlar için araştırmalar sürüyor. Öte yandan evde bakım parası başvuru işlemleri de sorgulanmaya devam ediyor. Peki, yeni evde bakım maaşı ne kadar, açıklandı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2024 TEMMUZ! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü (bugün) 10.00 itibarıyla açıklanan haziran enflasyonu 6 aylık oranlarda son veri olacak. 6 aylık rakamlar memur ve emeklinin zam oranını belirleyecek.

Memur aylık katsayısı ile bedelli askerlik ücreti de değişecek.

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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2024 TEMMUZ! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ DE ARTACAK!

Memur zammı ile birlikte 65 aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı gibi sosyal destek ödemeleri de değişiklik gösterecek. Ocak zammı sonrası 7 bin 609 TL olan evde bakım aylığı temmuz zammı ile artacak.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2024 TEMMUZ! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım parası temmuz zammı henüz belli olmadı. Rakamlar netleştiğinde haberimizdeki yerini alacak.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2024 TEMMUZ! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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