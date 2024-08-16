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Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 08:48

Evde Bakım Yardımı ödendi mi? Bakan Göktaş açıkladı: Ağustos ayı evde bakım yardımı bu ay zamlı mı ödenecek?

2024 yılı için Evde Bakım Maaşı ödeme tarihleri hakkında beklentiler arttı. Başvuruları kabul edilen vatandaşlara her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşlarının Ağustos 2024'te ne zaman yatacağı merak edilmekte. Ağustos ayının ortasına yaklaşırken, ödeme tarihleri ve zamlı maaş bilgileri dikkatle sorgulanırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan ödemeler, e-Devlet ve SMS ile öğrenilebilmekte. Peki, ağustos ayında evde bakım maaşı hesaplara yattı mı ve bu ay zamlı mı ödenecek? İşte Ağustos 2024 evde bakım maaşı ödeme takvimi!

Evde Bakım Yardımı ödendi mi? Bakan Göktaş açıkladı: Ağustos ayı evde bakım yardımı bu ay zamlı mı ödenecek?

Ağustos 2024 için Evde Bakım Aylığı ödeme takvimi kontrol edilmeye başlandı. Her ayın ortasında yatırılan evde bakım maaşları için bu ayki ödemelerin ne zaman yapılacağına dair geri sayım başladı. Ödeme bekleyenler, "Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Bu yardımlar, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere destek sağlamakla yükümlü bireyler için her ay düzenli olarak yapılmakta. Maaşların durumunu e-Devlet ve SMS yoluyla sorgulamak mümkün.

Evde Bakım Yardımı ödendi mi? Bakan Göktaş açıkladı: Ağustos ayı evde bakım yardımı bu ay zamlı mı ödenecek?

EVDE BAKIM YARDIMI HESAPLARA YATTI MI?

Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bu ay tam bağımlı vatandaşlar ve onların aileleri için toplamda 4,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara aktarıldığını duyurdu. Evde bakım paralarının her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.

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Evde Bakım Yardımı ödendi mi? Bakan Göktaş açıkladı: Ağustos ayı evde bakım yardımı bu ay zamlı mı ödenecek?

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ AÇIKLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırıldığını belirterek, bu ay toplam 4,9 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Evde Bakım Yardımı ödendi mi? Bakan Göktaş açıkladı: Ağustos ayı evde bakım yardımı bu ay zamlı mı ödenecek?

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlatarak, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi.

Evde Bakım Yardımı ödendi mi? Bakan Göktaş açıkladı: Ağustos ayı evde bakım yardımı bu ay zamlı mı ödenecek?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının durumu e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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