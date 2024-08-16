Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
08:48
Evde Bakım Yardımı ödendi mi? Bakan Göktaş açıkladı: Ağustos ayı evde bakım yardımı bu ay zamlı mı ödenecek?
2024 yılı için Evde Bakım Maaşı ödeme tarihleri hakkında beklentiler arttı. Başvuruları kabul edilen vatandaşlara her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşlarının Ağustos 2024'te ne zaman yatacağı merak edilmekte. Ağustos ayının ortasına yaklaşırken, ödeme tarihleri ve zamlı maaş bilgileri dikkatle sorgulanırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan ödemeler, e-Devlet ve SMS ile öğrenilebilmekte. Peki, ağustos ayında evde bakım maaşı hesaplara yattı mı ve bu ay zamlı mı ödenecek? İşte Ağustos 2024 evde bakım maaşı ödeme takvimi!