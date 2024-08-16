Evde Bakım Yardımı ödendi mi? Bakan Göktaş açıkladı: Ağustos ayı evde bakım yardımı bu ay zamlı mı ödenecek?

Ağustos 2024 için Evde Bakım Aylığı ödeme takvimi kontrol edilmeye başlandı. Her ayın ortasında yatırılan evde bakım maaşları için bu ayki ödemelerin ne zaman yapılacağına dair geri sayım başladı. Ödeme bekleyenler, "Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Bu yardımlar, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere destek sağlamakla yükümlü bireyler için her ay düzenli olarak yapılmakta. Maaşların durumunu e-Devlet ve SMS yoluyla sorgulamak mümkün.