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Haberler Yaşam Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırganın yargılaması başladı: Bıçak 1 milim daha kaysaydı...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 14:26

Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırganın yargılaması başladı: Bıçak 1 milim daha kaysaydı...

Fatih Camii'nde imam Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçakladıktan sonra tutuklanan saldırgan Ömer Salgın'ın yargılaması başladı. Duruşmaya sanık sağlık sorunları nedeniyle katılmazken imam Galip Usta katıldı. Usta, "Sesim gitti. 5 aydır görev yapamıyorum. Bıçak 1 milim daha kaysaydı kan kaybından ölecektim." diyerek şikayetçi olduğunu tekrarladı.

Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırganın yargılaması başladı: Bıçak 1 milim daha kaysaydı...

İstanbul'daki 8 Ocak'ta 19:10 sıralarında Fatih Camii'ne giden saldırgan Ömer Salgın, slogan atarak önce imam Galip Usta'yı daha sonra da Bilal Erdem'i bıçaklayarak yaralamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Salgın, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırganın yargılaması başladı: Bıçak 1 milim daha kaysaydı...

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli Ömer Salgın'ın Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" Yusufcan İslam'a yönelik ise "Kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırganın yargılaması başladı: Bıçak 1 milim daha kaysaydı...

DAVANIN İLK CELSESİ

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk celseye müşteki Galip Usta, Yusufcan İslam ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ömer Salgın ise rapor sunduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Söz alan Galip Usta, olay günü camide nöbetçi olduğunu, önce kapıda bir karartı gördüğünü ardından sanığın odaya daldığını söyledi.

Saldırgan Ömer Salgın

Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırganın yargılaması başladı: Bıçak 1 milim daha kaysaydı...

BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Usta, "Bana 'Bir şey soracağım' diyerek üzerime geldi. Bir anda boynumdan bıçaklandım. Kanepenin üzerine düştüm. Ayaklarımla itmeye çalışırken ayaklarımdan bıçakladı. Bu esnada öğrencilerimle ders yapıyordum" dedi. Usta, sanığı öncesinde tanımadığını ancak akşam namazı esnasında Müslümanlarla laf ettiği için güvenlikler tarafından dışarı çıkarıldığını söyledi.

Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırganın yargılaması başladı: Bıçak 1 milim daha kaysaydı...

"SESİM GİTTİ"

Kendisinin herhangi bir söyleminin olmadığını ifade eden Galip Usta, "Sesim de gitti. 5 aydır görev yapamıyorum. Olayda yaralanan diğer müşteki Bilal Erdem de ifade verdi. Erdem, "Kapıyı açar açmaz direkt hocamızın boynuna bıçak soktu. Ben ayağa kalkana kadar neredeyse öldürecekti. Beni de arada çıkarmak için ciğerimden çıkardı" şeklinde konuşarak şikayetçi olduğunu söyledi.

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