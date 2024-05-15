Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırganın yargılaması başladı: Bıçak 1 milim daha kaysaydı...

"SESİM GİTTİ"

Kendisinin herhangi bir söyleminin olmadığını ifade eden Galip Usta, "Sesim de gitti. 5 aydır görev yapamıyorum. Olayda yaralanan diğer müşteki Bilal Erdem de ifade verdi. Erdem, "Kapıyı açar açmaz direkt hocamızın boynuna bıçak soktu. Ben ayağa kalkana kadar neredeyse öldürecekti. Beni de arada çıkarmak için ciğerimden çıkardı" şeklinde konuşarak şikayetçi olduğunu söyledi.