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Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırganın yargılaması başladı: Bıçak 1 milim daha kaysaydı...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
14:26
Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırganın yargılaması başladı: Bıçak 1 milim daha kaysaydı...
Fatih Camii'nde imam Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçakladıktan sonra tutuklanan saldırgan Ömer Salgın'ın yargılaması başladı. Duruşmaya sanık sağlık sorunları nedeniyle katılmazken imam Galip Usta katıldı. Usta, "Sesim gitti. 5 aydır görev yapamıyorum. Bıçak 1 milim daha kaysaydı kan kaybından ölecektim." diyerek şikayetçi olduğunu tekrarladı.