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Haberler Yaşam Fatih Camii saldırganının ilk eşi konuştu! Anlattıkları dehşete düşürdü!
Giriş Tarihi: 10.01.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 17:02

Fatih Camii saldırganının ilk eşi konuştu! Anlattıkları dehşete düşürdü!

İstanbul Ömer Salgın, Fatih Camii imamı Galip Usta ile öğrencisi Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı. Zanlının 2019 yılında boşandığı 2 çocuğunun annesi Berra B.'ye de evlilikleri süresince şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Berra B., o kötü günleri şu sözlerle anlattı…

DHA
Fatih Camii saldırganının ilk eşi konuştu! Anlattıkları dehşete düşürdü!

İstanbul'da Fatih Camii'ne 8 Ocak günü akşam namazı saatinden önce gelen Ömer Salgın, "Müslümanlar uyanın, putları camilerden çıkarın" diye bağırıp slogan attı. Cami görevlileri tarafından uyarılıp dışarı çıkarılan saldırgan, akşam namazından sonra tekrar camiye geldi.

Fatih Camii saldırganının ilk eşi konuştu! Anlattıkları dehşete düşürdü!

Saatler 19.10'u gösterdiğinde Salgın, imam odasına girdi, hiçbir şey söylemeyen bir anda elindeki bıçağı imam Galip Usta'nın göğsüne doğru salladı. 4 yerinden yaralanan imam kanlar içinde yere yığılınca öğrencilerinden Bilal Erdem de araya girmeye çalıştı. Saldırgan aynı bıçakla Bilal Erdem'i de sırtından bıçakladı.

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Fatih Camii saldırganının ilk eşi konuştu! Anlattıkları dehşete düşürdü!

Camide namaz kılan bir polis memuru ve cami güvenlik görevlileri tarafından yakalanan Ömer Salgın, Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Fatih Camii saldırganının ilk eşi konuştu! Anlattıkları dehşete düşürdü!

BURSA'DAKİ LÜKS SİTEDE YAŞIYORDU
Polis soruşturmasında, şüphelinin Bursa'nın Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki 520 hanenin olduğu 7 bloklu lüks bir sitede yaşadığı belirlendi. 3 hafta önce ayrıldığı, Tacikistan uyruklu eşi Madina Muhammed İsmail ile birlikte yaşadığı evinden, olay günü sabah saatlerinde çıkan şüphelinin, saat 15.00 sıralarında İstanbul'a geldiği ve doğrudan Fatih Camii'ne gittiği tespit edildi. Şüphelinin Bursa'dan geldiği otomobil ise hemen yakındaki bir otoparkta bulundu. Araçta yapılan aramada 2 dini içerikli kitap, dizüstü bilgisayar, 2'si eski 3 tane pasaport ve bir cep telefonu bulunduğu belirtildi.


Fatih Camii saldırganının ilk eşi konuştu! Anlattıkları dehşete düşürdü!

İKİ KEZ EVLİLİK YAPTI
Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelinin daha önce iki kez evlilik yaptığı, 11 ve 9 yaşında iki çocuğunun bulunduğu, ilk eşinden 2019 yılında ayrıldığı belirlendi. Daha sonra Tacikistan uyruklu bir kadınla evlenen şüphelinin, ondan da 3 hafta önce ayrıldığı ortaya çıktı. Ömer Salgın'ın ikinci evliliğinden çocuğu olmadığı kaydedildi.

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