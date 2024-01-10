Fatih Camii saldırganının ilk eşi konuştu! Anlattıkları dehşete düşürdü!

İKİ KEZ EVLİLİK YAPTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelinin daha önce iki kez evlilik yaptığı, 11 ve 9 yaşında iki çocuğunun bulunduğu, ilk eşinden 2019 yılında ayrıldığı belirlendi. Daha sonra Tacikistan uyruklu bir kadınla evlenen şüphelinin, ondan da 3 hafta önce ayrıldığı ortaya çıktı. Ömer Salgın'ın ikinci evliliğinden çocuğu olmadığı kaydedildi.