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Fatih Camii saldırganının ilk eşi konuştu! Anlattıkları dehşete düşürdü!
Giriş Tarihi: 10.01.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
17:02
Fatih Camii saldırganının ilk eşi konuştu! Anlattıkları dehşete düşürdü!
İstanbul Ömer Salgın, Fatih Camii imamı Galip Usta ile öğrencisi Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı. Zanlının 2019 yılında boşandığı 2 çocuğunun annesi Berra B.'ye de evlilikleri süresince şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Berra B., o kötü günleri şu sözlerle anlattı…