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Haberler Yaşam Fed faiz kararı ne zaman belli olacak, ABD Merkez Bankası Nisan ayında toplantı olacak mı? Fed toplantı tarihleri 2025
Giriş Tarihi: 03.04.2025 17:02 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 17:02

Fed faiz kararı ne zaman belli olacak, ABD Merkez Bankası Nisan ayında toplantı olacak mı? Fed toplantı tarihleri 2025

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın Nisan ayı toplantısına odaklandı. Yılın üçüncü faiz kararı, altın, dolar, kripto ve petrol fiyatlarını etkileyecek. Fed'in faiz indirimi yapıp yapmayacağı merak edilirken, tutanaklarda enflasyon yüksek seyrederse sıkı politikanın sürebileceği belirtildi. Fed Başkanı Powell, 3 toplantı üst üste de faiz artırımına gitmişti. Gözler şimdi Nisan 2025 faiz kararında. Fed faiz toplantısı ne zaman, faiz indirimi olacak mı? İşte detaylar…

Fed faiz kararı ne zaman belli olacak, ABD Merkez Bankası Nisan ayında toplantı olacak mı? Fed toplantı tarihleri 2025

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantı tarihlerine odaklandı. Şubat ayı faiz kararı, 19 Mart'ta duyurulmuştu. Ancak FED'in para politikası takvimine göre Nisan ayında yeni bir faiz kararı açıklanmayacak.Peki, bir sonraki FED faiz kararı ne zaman? İşte beklenen tarih…

Fed faiz kararı ne zaman belli olacak, ABD Merkez Bankası Nisan ayında toplantı olacak mı? Fed toplantı tarihleri 2025

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası'nın (FED) takvimine göre, Nisan ayında toplantı yapılmayacak. Bir sonraki faiz kararı, 6-7 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantının ardından 7 Mayıs saat 22:00'de duyurulacak.

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Fed faiz kararı ne zaman belli olacak, ABD Merkez Bankası Nisan ayında toplantı olacak mı? Fed toplantı tarihleri 2025

FED TOPLANTI TARİHLERİ
FED toplantı takvimi: 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık.

2026 yılı toplantı tarihleri; 27-28 Ocak, 17-18 Mart, 28-29 Nisan, 16-17 Haziran, 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık.

Fed faiz kararı ne zaman belli olacak, ABD Merkez Bankası Nisan ayında toplantı olacak mı? Fed toplantı tarihleri 2025

MART AYI TOPLANTI KARARI NE OLMUŞTU?

Mart ayı toplantısında FED, politika faizini %4.25-4.50 aralığında sabit tuttu. Şubat ayında da faiz değişmezken, önceki üç toplantıda üst üste faiz indirimi kararı alınmıştı.

Fed faiz kararı ne zaman belli olacak, ABD Merkez Bankası Nisan ayında toplantı olacak mı? Fed toplantı tarihleri 2025
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