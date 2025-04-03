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Fed faiz kararı ne zaman belli olacak, ABD Merkez Bankası Nisan ayında toplantı olacak mı? Fed toplantı tarihleri 2025
Giriş Tarihi: 03.04.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
17:02
Fed faiz kararı ne zaman belli olacak, ABD Merkez Bankası Nisan ayında toplantı olacak mı? Fed toplantı tarihleri 2025
Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın Nisan ayı toplantısına odaklandı. Yılın üçüncü faiz kararı, altın, dolar, kripto ve petrol fiyatlarını etkileyecek. Fed'in faiz indirimi yapıp yapmayacağı merak edilirken, tutanaklarda enflasyon yüksek seyrederse sıkı politikanın sürebileceği belirtildi. Fed Başkanı Powell, 3 toplantı üst üste de faiz artırımına gitmişti. Gözler şimdi Nisan 2025 faiz kararında. Fed faiz toplantısı ne zaman, faiz indirimi olacak mı? İşte detaylar…