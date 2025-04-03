Fed faiz kararı ne zaman belli olacak, ABD Merkez Bankası Nisan ayında toplantı olacak mı? Fed toplantı tarihleri 2025

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantı tarihlerine odaklandı. Şubat ayı faiz kararı, 19 Mart'ta duyurulmuştu. Ancak FED'in para politikası takvimine göre Nisan ayında yeni bir faiz kararı açıklanmayacak.Peki, bir sonraki FED faiz kararı ne zaman? İşte beklenen tarih…