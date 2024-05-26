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Fenerbahçe şampiyonlar Ligi’ne katılacak mı 2024? Fenerbahçe şampiyonlar Ligi’nde kaç ön eleme oynayacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
22:16
Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk yolunda kıyasıya rekabet son buldu. 2023 2024 yılı şampiyonu Galatasaray oldu. Galatasaray doğrudan şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.Fenerbahçe Süper Ligi ikinci sırada tamamladı. Fenerbahçe'nin kılpayı kaçırdığı Şampiyonluk sonucunda şampiyonlar Ligi'ne gidip gitmeyeceğim merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? Fenerbahçe kaç ön eleme oynayacak? İşte detaylar