"FETÖ" yalanıyla büyük dolandırıcılık! Dikkat çeken detaylar: Topladıkları para ve ziynet eşyalarını...

Ankara'da faaliyet gösteren çete üyeleri, vatandaşları arayarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıttı. Dolandırıcılar, "Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgileriniz kullanılarak FETÖ adına para toplanıyor. Bu şahıslara operasyon yapacağız. Evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye teslim edin, inceleme sonrası size iade edilecek" diyerek mağdurları tuzağa düşürdü. Telefon görüşmelerinde, "Hesaplarınız örgütün eline geçti, adınıza hesap açıldı, örgüt kimlik çıkarttı" gibi ifadelerle korku yaratan dolandırıcılar, mağdurları paralarını teslim etmeye ikna etti. Aldıkları para ve ziynet eşyalarını ise "eldenci" olarak adlandırılan kuryelere taşıttılar.