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Giriş Tarihi: 29.12.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 09:50

"FETÖ" yalanıyla büyük dolandırıcılık! Dikkat çeken detaylar: Topladıkları para ve ziynet eşyalarını...

Ankara'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmalarıyla dolandırıcıların "adınız terör örgütüne karıştı" yalanıyla mağdurları kandırdığı yöntem çökertildi. Çetenin, mağdurlardan topladıkları para ve ziynet eşyalarını bir apartmanın kömürlüğünde sakladığı ve kuryelerin güvenlik kameralarına yakalanarak tespit edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÖMER ÇETİN
FETÖ yalanıyla büyük dolandırıcılık! Dikkat çeken detaylar: Topladıkları para ve ziynet eşyalarını...

Ankara'da faaliyet gösteren çete üyeleri, vatandaşları arayarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıttı. Dolandırıcılar, "Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgileriniz kullanılarak FETÖ adına para toplanıyor. Bu şahıslara operasyon yapacağız. Evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye teslim edin, inceleme sonrası size iade edilecek" diyerek mağdurları tuzağa düşürdü. Telefon görüşmelerinde, "Hesaplarınız örgütün eline geçti, adınıza hesap açıldı, örgüt kimlik çıkarttı" gibi ifadelerle korku yaratan dolandırıcılar, mağdurları paralarını teslim etmeye ikna etti. Aldıkları para ve ziynet eşyalarını ise "eldenci" olarak adlandırılan kuryelere taşıttılar.

FETÖ yalanıyla büyük dolandırıcılık! Dikkat çeken detaylar: Topladıkları para ve ziynet eşyalarını...

KAMERALAR, KURYELERİ ELE VERDİ

Polis ekipleri, dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonlarını sıkı bir takip sonucu gerçekleştirdi. Şüphelilerden biri, binaya girerken güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Bir başka kurye ise bir taksiye bindiği sırada aracın kamera kaydına takıldı. Çetenin, mağdurlardan aldıkları para ve ziynet eşyalarını bir apartmanın kömürlüğünde sakladığı belirlendi.

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FETÖ yalanıyla büyük dolandırıcılık! Dikkat çeken detaylar: Topladıkları para ve ziynet eşyalarını...

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda, çetenin tüm üyeleri yakalandı. Gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FETÖ yalanıyla büyük dolandırıcılık! Dikkat çeken detaylar: Topladıkları para ve ziynet eşyalarını...

"POLİS KAPINIZA GELMEZ"

Polis yetkilileri, vatandaşları bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyararak, "Hiçbir resmi görevli kapınıza gelip para veya ziynet eşyası istemez. Şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın" açıklamasında bulundu.

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