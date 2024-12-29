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"FETÖ" yalanıyla büyük dolandırıcılık! Dikkat çeken detaylar: Topladıkları para ve ziynet eşyalarını...
Giriş Tarihi: 29.12.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
09:50
"FETÖ" yalanıyla büyük dolandırıcılık! Dikkat çeken detaylar: Topladıkları para ve ziynet eşyalarını...
Ankara'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmalarıyla dolandırıcıların "adınız terör örgütüne karıştı" yalanıyla mağdurları kandırdığı yöntem çökertildi. Çetenin, mağdurlardan topladıkları para ve ziynet eşyalarını bir apartmanın kömürlüğünde sakladığı ve kuryelerin güvenlik kameralarına yakalanarak tespit edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.