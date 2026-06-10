Dünya Kupası Fikstürü | 2026 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?

Futbol tarihinin en büyük organizasyonlarından 2026 FIFA Dünya Kupası için taraftarlar heyecanlı bekleyiş içinde. 48 takımın katılımıyla düzenlenecek dev turnuvanın maç takviminin belli olması ile Ay-yıldızlı takımımızın mücadele bilgileri ön plana çıktı. Böylece Dünya Kupası fikstürü hakkında merak edilen bilgiler, futbolseverlerin gündeminde yer aldı.