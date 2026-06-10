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Haberler Yaşam Dünya Kupası Fikstürü | 2026 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:47

Dünya Kupası Fikstürü | 2026 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?

"Dünya Kupası ne zaman başlıyor?" sorusu futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Büyük turnuvanın maç takvimi ilan edildi böylece, A Milli Futbol Takımımızın gruptaki karşılaşmalarının tarihi ve detayları netleşti. Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası için gözler 11 Haziran tarihine çevrildi.

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Dünya Kupası Fikstürü | 2026 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?

Futbol tarihinin en büyük organizasyonlarından 2026 FIFA Dünya Kupası için taraftarlar heyecanlı bekleyiş içinde. 48 takımın katılımıyla düzenlenecek dev turnuvanın maç takviminin belli olması ile Ay-yıldızlı takımımızın mücadele bilgileri ön plana çıktı. Böylece Dünya Kupası fikstürü hakkında merak edilen bilgiler, futbolseverlerin gündeminde yer aldı.

Dünya Kupası Fikstürü | 2026 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk maç turnuvanın ev sahibi takımlarından Meksika-Güney Afrika maçı ile başlayacak. 11 Haziran Cuma 2026 tarihinde Mexico City Stadyumu'nda oynanacak olan ilk maç TSİ ile 22:00'de başlayacak.

2026 Dünya Kupası'nın açılış maçı olacak Meksika – Güney Afrika mücadelesinde Brezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çalacak.

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Dünya Kupası Fikstürü | 2026 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda dörderli 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılması planlanıyor.

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Dünya Kupası Fikstürü | 2026 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

Türkiye'nin Dünya Kupası fikstürü şu şekilde belirlendi:

Türkiye - Avustralya: 14 Haziran 2026 Pazar, TSİ 07.00 / BC Place, Vancouver (Kanada)

Türkiye - Paraguay: 20 Haziran 2026 Cumartesi, TSİ 06.00 / Levi's Stadı, Santa Clara (ABD)

Türkiye - ABD: 26 Haziran 2026 / TSİ 05.00 / SoFi Stadium, Inglewood (ABD)

Dünya Kupası Fikstürü | 2026 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı ise 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82.500 kişilik New York Stadyumu'nda yapılacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI #DÜNYA KUPASI

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