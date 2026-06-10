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Dünya Kupası Fikstürü | 2026 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:47
Dünya Kupası Fikstürü | 2026 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?
"Dünya Kupası ne zaman başlıyor?" sorusu futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Büyük turnuvanın maç takvimi ilan edildi böylece, A Milli Futbol Takımımızın gruptaki karşılaşmalarının tarihi ve detayları netleşti. Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası için gözler 11 Haziran tarihine çevrildi.