Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam GALATASARAY PARMA MAÇI CANLI İZLE || (GS) Galatasaray Parma hazırlık maçı canlı yayın izle HD
Giriş Tarihi: 27.07.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 15:10

GALATASARAY PARMA MAÇI CANLI İZLE || (GS) Galatasaray Parma hazırlık maçı canlı yayın izle HD

Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray hazırlık maçı için İtalya Serie A takımlarından Parma FC ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı taraftar karşılaşmayı canlı takip edebilmek adına Galatasaray Parma maçı canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. Bu noktada D Smart ve D- Smart Go canlı maç izle araştırmaları hız kazanıyor. Okan Buruk yönetimindeki takımda yeni transfer Elias Jelert izleniyor. İşte, Galatasaray Parma maçı canlı izle HD...

GALATASARAY PARMA MAÇI CANLI İZLE || GS Galatasaray Parma hazırlık maçı canlı yayın izle HD

Galatasaray Parma maçı canlı izle D Smart ekranlarından takip edilecek. Avusturya kampında hazırlıklarına devam eden sarı kırmızılılar kamptaki 5. maçına çıkıyor. Beşiktaş ile çıkacağı Süper Kupa öncesi son hazırlıklarını yapan Aslan, yeni sezon için de oldukça iddialı. Maçın canlı yayın kanalı başında yerler alındı. İşte, Galatasaray Parma hazırlık maçı canlı izle ekranı...

GALATASARAY PARMA MAÇI CANLI İZLE || GS Galatasaray Parma hazırlık maçı canlı yayın izle HD

GALATASARAY PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Önceki hazırlık maçı mücadelerinde iki galibiyet iki de mağlubiyet alan Galatasaray, Parma karşısında 5. mücadelesine çıkıyor.

Heyecanlı mücadele 27 Temmuz bugün saat 21.15'de başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GALATASARAY PARMA MAÇI CANLI İZLE || GS Galatasaray Parma hazırlık maçı canlı yayın izle HD

GALATASARAY PARMA HAZIRLIK MAÇI CANLI YAYIN KANALI

Galatasaray hazırlık maçı D Smart ve D Smart Go ekranlarından canlı takip edilecek.

GALATASARAY PARMA MAÇI CANLI İZLE || GS Galatasaray Parma hazırlık maçı canlı yayın izle HD

GALATASARAY PARMA MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz:

https://www.dsmartgo.com.tr/

GALATASARAY PARMA MAÇI CANLI İZLE || GS Galatasaray Parma hazırlık maçı canlı yayın izle HD

GALATASARAY'IN HAZIRLIK SKORLARI

Galatasaray ilk hazırlık maçına LASK Linz karşısında çıktı. 3-2 mağlup olan Sarı-kırmızılılar daha sonra Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi.

SON DAKİKA