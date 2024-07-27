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GALATASARAY PARMA MAÇI CANLI İZLE || (GS) Galatasaray Parma hazırlık maçı canlı yayın izle HD
Giriş Tarihi: 27.07.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
15:10
GALATASARAY PARMA MAÇI CANLI İZLE || (GS) Galatasaray Parma hazırlık maçı canlı yayın izle HD
Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray hazırlık maçı için İtalya Serie A takımlarından Parma FC ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı taraftar karşılaşmayı canlı takip edebilmek adına Galatasaray Parma maçı canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. Bu noktada D Smart ve D- Smart Go canlı maç izle araştırmaları hız kazanıyor. Okan Buruk yönetimindeki takımda yeni transfer Elias Jelert izleniyor. İşte, Galatasaray Parma maçı canlı izle HD...