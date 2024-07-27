GALATASARAY PARMA MAÇI CANLI İZLE || (GS) Galatasaray Parma hazırlık maçı canlı yayın izle HD

Galatasaray Parma maçı canlı izle D Smart ekranlarından takip edilecek. Avusturya kampında hazırlıklarına devam eden sarı kırmızılılar kamptaki 5. maçına çıkıyor. Beşiktaş ile çıkacağı Süper Kupa öncesi son hazırlıklarını yapan Aslan, yeni sezon için de oldukça iddialı. Maçın canlı yayın kanalı başında yerler alındı. İşte, Galatasaray Parma hazırlık maçı canlı izle ekranı...