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Giriş Tarihi: 08.03.2025 19:08 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 19:15

GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli ile 8 Mart az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika Nurdağı (Gaziantep) 3.9 şiddetinde deprem ile sallandı. Nurdağı merkez üssünde kaydedilen deprem endişe ve paniğe yol açarken detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Deprem, yerel saatle kısa süre önce hissedildi. Bölge sakinleri detayları öğrenek için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, 8 Mart Gaziantep depremi şiddeti, derinliği ve merkez üssü hakkında detaylar.

GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli ile 8 Mart az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kaydedilen sarsıntı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kısa süre içinde duyuruldu. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İşte, 8 Mart Gaziantep depreminin detayları.

GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli ile 8 Mart az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, şiddeti kaç?

GAZİANTEP'TE 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM!

AFAD verilerine göre, Nurdağı (Gaziantep)'te saat 18:56'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli ile 8 Mart az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: GAZİANTEP DEPREM DETAYLARI

Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer: Nurdağı (Gaziantep)
Tarih:08-03-2025
Saat: 18:56:16 TSİ
Derinlik: 10.05 km

GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli ile 8 Mart az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, şiddeti kaç?

DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntı hissedenler 'deprem nerede oldu' sorusuna yanıt aramak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerini kontrol ediyor. İşte, detayları öğrenebileceğiniz o listeler:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ