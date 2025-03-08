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GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli ile 8 Mart az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
19:15
GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli ile 8 Mart az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Son dakika Nurdağı (Gaziantep) 3.9 şiddetinde deprem ile sallandı. Nurdağı merkez üssünde kaydedilen deprem endişe ve paniğe yol açarken detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Deprem, yerel saatle kısa süre önce hissedildi. Bölge sakinleri detayları öğrenek için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, 8 Mart Gaziantep depremi şiddeti, derinliği ve merkez üssü hakkında detaylar.