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GÖNÜL DAĞI 171 .BÖLÜM FULL İZLE: TRT 1 Gönül Dağı son bölüm izle tamamı
Giriş Tarihi: 23.03.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
09:14
GÖNÜL DAĞI 171 .BÖLÜM FULL İZLE: TRT 1 Gönül Dağı son bölüm izle tamamı
TRT 1'de her cumartesi ekrana gelen Gönül Dağı 171. bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merakla takip ediliyor.Her hafta olduğu gibi bu haftada Gedelli kasabası Amcaoğullarının maceralarına sahne olacak.Peki yeni bölümde neler olacak? İşte TRT1 ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça, kesintisiz