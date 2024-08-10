Giriş Tarihi: 10.08.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
12:13
Gülsimay'ın ölümünde kahreden detay: Kelebekler Vadisi'nde terlik kurbanı oldu
Fethiye'ye tatile gelen Gülsimay Yılmaz ve arkadaşlarının adeta cennetten bir köşe olan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nde yürürken oldukça mutlu olduğu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Yılmaz'ın ve arkadaşlarının ayaklarında terlik olduğu bu fotoğraflardan anlaşılırken, ayrıca Kelebekler Vadisi'nde uyarı tabelaları da dikkat çekti. Bu tabelalarda 'Dikkat Keçiler Taş Düşürebilir!' şeklinde ifadeler yer alırken, görevlilerin özellikle kayma riskini hatırlatıp, terlikle şelaleye gidilmemesi yönünde uyarı yaptıkları da kaydedildi.