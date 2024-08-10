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Giriş Tarihi: 10.08.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 12:13

Gülsimay'ın ölümünde kahreden detay: Kelebekler Vadisi'nde terlik kurbanı oldu

Fethiye'ye tatile gelen Gülsimay Yılmaz ve arkadaşlarının adeta cennetten bir köşe olan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nde yürürken oldukça mutlu olduğu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Yılmaz'ın ve arkadaşlarının ayaklarında terlik olduğu bu fotoğraflardan anlaşılırken, ayrıca Kelebekler Vadisi'nde uyarı tabelaları da dikkat çekti. Bu tabelalarda 'Dikkat Keçiler Taş Düşürebilir!' şeklinde ifadeler yer alırken, görevlilerin özellikle kayma riskini hatırlatıp, terlikle şelaleye gidilmemesi yönünde uyarı yaptıkları da kaydedildi.

Erdoğan CANKUŞ
Gülsimay’ın ölümünde kahreden detay: Kelebekler Vadisi’nde terlik kurbanı oldu

Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne tatile gelen 22 yaşındaki Gülsimay Yılmaz'ın Kelebekler Vadisi'nde düşüp hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yaratmıştı. Bir emlak danışmanlık işi yaptığı öğrenilen Gülsimay Yılmaz'ın Ölüdeniz'den arkadaşlarıyla günübirlik tekneyle tekne gezisine çıktığı, birkaç koyu gezdikten sonra Kelebekler Vadisi'ne geldiği teknenin verdiği mola sırasında plaja yaklaşık 1 kilometre mesafedeki şelaleyi görmek için o mevkiye doğru gittikleri öğrenildi.

Gülsimay’ın ölümünde kahreden detay: Kelebekler Vadisi’nde terlik kurbanı oldu

İLK MÜDAHALE TESADÜFEN VADİDEKİ DOKTORDAN

Yaklaşık 900 metre boyunca patika yoldan zaman zaman kayalıkları tırmanarak şelaleye çıkmak isteyen dört arkadaş, 100 metre mesafede mola verdi. Bu sırada, ayağındaki terlikle biraz yüksek yere çıkan Gülsimay Yılmaz selfie (özçekim) ve fotoğraf çekmek isterken ayağı kayınca yaklaşık 1.5 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Bu düşme sırasında başını kayalıklara çarpan Yılmaz, kan kaybetmeye başlayınca arkadaşları havlu ile kanı durdurmaya çalışıp, yardım istediler. Yardıma Kelebekler Vadisindeki tesiste çalışan Selim Serkan Köse (42) ile arkadaşları koştu. Selim Serkan Köse 112 Acil Çağrı Merkezinden Ölüdeniz plajında ambulans sağlarken, ayrıca hemen kelebekler vadisi plajında da tekne hazırlattı. O sırada bir doktorun da tesadüfen Kelebekler Vadisinde Yılmaz'a ilk müdahalede bulunduğu da öğrenildi.

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Gülsimay’ın ölümünde kahreden detay: Kelebekler Vadisi’nde terlik kurbanı oldu

AYAĞI KAYDI, 1.5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Gülsimay Yılmaz'ı bir yatağı sedye haline getirip buna koyan tesis çalışanları sarp kayalık ve patikadan Yılmaz'ı 900 metre boyunca sedye ile taşıyıp, önce tekneye, oradan Ölüdeniz de bekleyen Ambulansa yetiştirdi. Gülsimay Yılmaz, Fethiye'de özel bir hastaneye kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ile Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı soruşturma başlatırken, Gülsimay Yılmaz'ın çıktığı kayadan ayağının kayması sonucu 1.5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Gülsimay’ın ölümünde kahreden detay: Kelebekler Vadisi’nde terlik kurbanı oldu

"AYAĞINDA TERLİK VARDI"

Kelebekler Vadisinde yaklaşık 10 yıldır bir tesiste çalışan ve yöreyi çok iyi bilen Selim Serkan Köse olayı şöyle anlattı. Köse, "Gülsimay ve 3 arkadaş Ölüdeniz'den günübirlik tekne ile koylara gezmeye çıkmış. Ayaklarında terlik var. Kelebekler Vadisi plajında tekne her zamanki gibi mola veriyor. Bu 4 arkadaş birlikte ismini duydukları şelaleye doğru yola çıkıyor. Olay günü patika yoldan kayalıkları tırmanarak yaklaşık 900 metre gitmişler. Şelaleye 100 metre kala bir kayanın üzerine çıkan Gülsimay, muhtemelen fotoğraf çekerken ya da selfie yaparken ayağı kayıp 1.5 metre yükseklikten kayanın üzerine düşüyor. Bu sırada kafasını çarpıyor. Arkadaşları panik içinde kafası kanamakta olan Gülsimay'a havlu ile tampon yapıyorlar. Bizden yardım istenince olay yerine koştuk. 112 Acil Çağrı Merkezinden Ölüdeniz'e Ambulans istedik. Hemen bir tekneyi Kelebekler Vadisi plajında hazırlattık. Kendimiz bir yatak alarak yardıma koştuk. Yatağı sedye yapıp, Gülsimay Yılmaz'ı bulunduğu yerden kayalık ve patikalardan güçlükle indirip plajdaki tekneye getirdik.

Gülsimay’ın ölümünde kahreden detay: Kelebekler Vadisi’nde terlik kurbanı oldu

Tesadüfen orada bulunan bir doktor ilk yardımda da bulundu ardından Ölüdeniz'e tekne ile ulaştırıp Ambulansa yetiştirdik. Burada bir müdahale yapıldı. Ve Fethiye'de özel bir hastaneye yetiştirildi. Ama orada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başına kaya düşmesi diye bir konu yok. Herkes bilip bilmeden bir şeyler paylaşıyor. Arkadaşları nasıl düştüğü konusunda Jandarmada ifade verdiler. Muhtemelen fotoğraf çekerken ayağındaki terliğin kayması sonucu bu düşme olayı olmuş tahmin ediyorum. Burada şelaleye doğru yürüyüşe çıkanların terlikle gitmemesi konusunda uyarı levhaları var. Ve herkese de bu uyarılar yapılıyor. Böyle bir olay olmasından dolayı çok üzgünüz. Bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Olay başına herhangi bir kaya düşmesi sonucu değil, kendisinin yüksekten düşüp başını kayaya vurmasından dolayı olmuş bir olaydır. Yaşaması için biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Kelebekler Vadisine gelenlerin terlikle vadide dolaşmamasını ve mutlaka rehber eşliğinde gezintiye çıkmasını tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.

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