Gülsimay’ın ölümünde kahreden detay: Kelebekler Vadisi’nde terlik kurbanı oldu

Tesadüfen orada bulunan bir doktor ilk yardımda da bulundu ardından Ölüdeniz'e tekne ile ulaştırıp Ambulansa yetiştirdik. Burada bir müdahale yapıldı. Ve Fethiye'de özel bir hastaneye yetiştirildi. Ama orada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başına kaya düşmesi diye bir konu yok. Herkes bilip bilmeden bir şeyler paylaşıyor. Arkadaşları nasıl düştüğü konusunda Jandarmada ifade verdiler. Muhtemelen fotoğraf çekerken ayağındaki terliğin kayması sonucu bu düşme olayı olmuş tahmin ediyorum. Burada şelaleye doğru yürüyüşe çıkanların terlikle gitmemesi konusunda uyarı levhaları var. Ve herkese de bu uyarılar yapılıyor. Böyle bir olay olmasından dolayı çok üzgünüz. Bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Olay başına herhangi bir kaya düşmesi sonucu değil, kendisinin yüksekten düşüp başını kayaya vurmasından dolayı olmuş bir olaydır. Yaşaması için biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Kelebekler Vadisine gelenlerin terlikle vadide dolaşmamasını ve mutlaka rehber eşliğinde gezintiye çıkmasını tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.