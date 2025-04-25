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Haberler Yaşam Güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz alınması suç sayıldı! Yargıtay: Kolay erişilebilir bilgi de kişisel veridir
Giriş Tarihi: 25.04.2025 07:14 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 07:15

Güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz alınması suç sayıldı! Yargıtay: Kolay erişilebilir bilgi de kişisel veridir

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz bir şekilde elde edilip paylaşılmasının kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve yayılması suçunu oluşturduğuna hükmetti. Bu karar, özellikle kamusal alanlarda kaydedilen görüntülerin paylaşımına ilişkin önemli bir emsal niteliği taşıdı. Böylece, sosyal medyada ifşa, teşhir ve hak ihlalleriyle ilgili benzer dosyalarda emsal teşkil edecek önemli bir içtihada imza atıldı.

Halit TURAN
Güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz alınması suç sayıldı! Yargıtay: Kolay erişilebilir bilgi de kişisel veridir

Karara konu olayda, bir kadının güvenlik kamerası görüntüleri izinsiz şekilde temin edilerek sosyal medya üzerinden teşhir edildi. Görüntülerde kadının kimlik bilgileriyle birlikte görselleri ve kişisel iletişim bilgileri de yer aldı. Sanık hakkında "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma veya ele geçirme suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile dava açıldı. Yerel mahkeme tarafından cezalandırılmasına karar verilen sanık, kararı temyiz etse de, Yargıtay bu bilgilerin "kişisel veri" niteliğinde olduğuna hükmetti. Kararda, güvenlik kameralarının kamusal alanları kaydetse dahi, kişilerin kimliklerini teşhir edecek şekilde görüntülerinin alınması ve bu görüntülerin rızaları dışında paylaşılmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz alınması suç sayıldı! Yargıtay: Kolay erişilebilir bilgi de kişisel veridir

İZİNSİZ GÖRÜNTÜ PAYLAŞIMI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL
Yargıtay ayrıca, görüntülerin elde edilme biçiminin meşru olup olmadığının da önem taşıdığını belirtti. Hukuka uygun şekilde elde edilmemiş görüntülerin herhangi bir amaçla kullanılması, kişisel veri ihlali ve özel hayatın gizliliğine müdahale olarak değerlendirildi. Karar, hem özel güvenlik firmaları hem de sosyal medya kullanıcıları açısından yol gösterici oldu. Özellikle izinsiz görüntü paylaşımlarının, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

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Güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz alınması suç sayıldı! Yargıtay: Kolay erişilebilir bilgi de kişisel veridir

"KOLAY ERİŞİLEBİLİR BİLGİ DE KİŞİSEL VERİDİR"
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılmasıyla ilgili verdiği kararda, herkesin kolayca erişebileceği bilgilerin dahi kişisel veri sayılabileceğini de vurguladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz alınması suç sayıldı! Yargıtay: Kolay erişilebilir bilgi de kişisel veridir

Yargıtay, kararında kişisel veri kavramının geniş yorumlanması gerektiğini belirterek, özel hayatın gizliliği kapsamında değerlendirilmeyen bilgilerin bile izinsiz paylaşılmasının TCK 136. madde kapsamında cezalandırılabileceğine dikkat çekti. Mahkeme ayrıca, kişisel verilerin hukuka uygun olarak elde edilse bile, rıza dışı şekilde kaydedilmesi veya ifşa edilmesinin suç teşkil ettiğini vurguladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz alınması suç sayıldı! Yargıtay: Kolay erişilebilir bilgi de kişisel veridir