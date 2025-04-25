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Güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz alınması suç sayıldı! Yargıtay: Kolay erişilebilir bilgi de kişisel veridir
Giriş Tarihi: 25.04.2025 07:14
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
07:15
Güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz alınması suç sayıldı! Yargıtay: Kolay erişilebilir bilgi de kişisel veridir
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz bir şekilde elde edilip paylaşılmasının kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve yayılması suçunu oluşturduğuna hükmetti. Bu karar, özellikle kamusal alanlarda kaydedilen görüntülerin paylaşımına ilişkin önemli bir emsal niteliği taşıdı. Böylece, sosyal medyada ifşa, teşhir ve hak ihlalleriyle ilgili benzer dosyalarda emsal teşkil edecek önemli bir içtihada imza atıldı.