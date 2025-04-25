Güvenlik kamerası görüntülerinin izinsiz alınması suç sayıldı! Yargıtay: Kolay erişilebilir bilgi de kişisel veridir

Karara konu olayda, bir kadının güvenlik kamerası görüntüleri izinsiz şekilde temin edilerek sosyal medya üzerinden teşhir edildi. Görüntülerde kadının kimlik bilgileriyle birlikte görselleri ve kişisel iletişim bilgileri de yer aldı. Sanık hakkında "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma veya ele geçirme suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile dava açıldı. Yerel mahkeme tarafından cezalandırılmasına karar verilen sanık, kararı temyiz etse de, Yargıtay bu bilgilerin "kişisel veri" niteliğinde olduğuna hükmetti. Kararda, güvenlik kameralarının kamusal alanları kaydetse dahi, kişilerin kimliklerini teşhir edecek şekilde görüntülerinin alınması ve bu görüntülerin rızaları dışında paylaşılmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.