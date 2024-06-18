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Hacer Çağla Çetinalp'ı 120 bıçak darbesiyle katletmişti! Katilden son mesaj: ‘Sana son kez bir hediye getireceğim’
Giriş Tarihi: 18.06.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
07:17
Hacer Çağla Çetinalp'ı 120 bıçak darbesiyle katletmişti! Katilden son mesaj: ‘Sana son kez bir hediye getireceğim’
İzmir'de 120 bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in tutuklanan cinayet şüphelisi eski sevgilisi Umut Erhan Y.'nin (15) genç kıza buluşmadan önce "Ben yakında Artvin'e gideceğim. Gitmeden önce seni son kez görüp veda etmek istiyorum. Sana son kez bir hediye getireceğim' dediği ortaya çıktı.