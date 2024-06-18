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Haberler Yaşam Hacer Çağla Çetinalp'ı 120 bıçak darbesiyle katletmişti! Katilden son mesaj: ‘Sana son kez bir hediye getireceğim’
Giriş Tarihi: 18.06.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 07:17

Hacer Çağla Çetinalp'ı 120 bıçak darbesiyle katletmişti! Katilden son mesaj: ‘Sana son kez bir hediye getireceğim’

İzmir'de 120 bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in tutuklanan cinayet şüphelisi eski sevgilisi Umut Erhan Y.'nin (15) genç kıza buluşmadan önce "Ben yakında Artvin'e gideceğim. Gitmeden önce seni son kez görüp veda etmek istiyorum. Sana son kez bir hediye getireceğim' dediği ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK
Hacer Çağla Çetinalp’ı 120 bıçak darbesiyle katletmişti! Katilden son mesaj: ‘Sana son kez bir hediye getireceğim’

İzmir'de eski sevgilisi Umut Erhan Y. (15) tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Hacer Çağla Çetinalp’ı 120 bıçak darbesiyle katletmişti! Katilden son mesaj: ‘Sana son kez bir hediye getireceğim’

SABAH'ın ulaştığı detaylara göre, Hacer Çağla'nın 4 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Umut Erhan'ın genç kıza 'Ben yakında Artvin'e gideceğim.

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Hacer Çağla Çetinalp’ı 120 bıçak darbesiyle katletmişti! Katilden son mesaj: ‘Sana son kez bir hediye getireceğim’

Gitmeden önce seni son kez görüp veda etmek istiyorum. Sana o kötü lafları sinirle yazdım. Normalde sana hala aşığım. Sana son kez bir hediye getireceğim' dediği öğrenildi.

Hacer Çağla Çetinalp’ı 120 bıçak darbesiyle katletmişti! Katilden son mesaj: ‘Sana son kez bir hediye getireceğim’

Hacer Çağla 1 yıl görüştüğü ve olaydan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen eski sevgili Umut Erhan ile cinayetten önce aralarında geçen bu konuşmaları Instagram hesabından bir arkadaşıyla yaptığı yazışmalarda dile getirdi.

Hacer Çağla Çetinalp’ı 120 bıçak darbesiyle katletmişti! Katilden son mesaj: ‘Sana son kez bir hediye getireceğim’

ÇOCUĞU SEVİYORUM

Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan ve savcılıktan serbest kalan baba İ.U.Ç. ile kızı arasında cinayetten saatler önce Whatsapp üzerinden yapılan son yazışmalar da ortaya çıktı.

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