Halil Umut Meler’in babası SABAH’a konuştu Oğluma atılan yumruk yüreğimi sızlattı

DEVLET YETKİLİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Bülent Meler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da devlet yetkililerine gösterdikleri reaksiyondan dolayı teşekkür etti. Baba Bülent Meler, paylaşımında "Başta Selçuklu hemşerilerim olmak üzere oğluma ve ailemize sahip çıkan tüm devlet yetkilerine ve spor camiasına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.