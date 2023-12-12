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Halil Umut Meler’in babası SABAH’a konuştu Oğluma atılan yumruk yüreğimi sızlattı
Giriş Tarihi: 12.12.2023 15:34
Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
15:34
Halil Umut Meler’in babası SABAH’a konuştu Oğluma atılan yumruk yüreğimi sızlattı
Süper Lig'de Başkent'te oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde ev sahibi ekibin Başkanı Faruk Koca'nın karşılaşmayı yöneten FIFA Hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atarak hastanelik etmesinin yankıları sürüyor. 'Babamın sözünü dinledim ve tercihimi hakemlikten yana kullandım" diyerek mesleğine başlamasında büyük etkisi olan baba Bülent Meler konuyla ilgili SABAH'a konuştu.