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Haberler Yaşam Halil Umut Meler’in babası SABAH’a konuştu Oğluma atılan yumruk yüreğimi sızlattı
Giriş Tarihi: 12.12.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 15:34

Halil Umut Meler’in babası SABAH’a konuştu Oğluma atılan yumruk yüreğimi sızlattı

Süper Lig'de Başkent'te oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde ev sahibi ekibin Başkanı Faruk Koca'nın karşılaşmayı yöneten FIFA Hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atarak hastanelik etmesinin yankıları sürüyor. 'Babamın sözünü dinledim ve tercihimi hakemlikten yana kullandım" diyerek mesleğine başlamasında büyük etkisi olan baba Bülent Meler konuyla ilgili SABAH'a konuştu.

Ceyhan TORLAK
Halil Umut Meler’in babası SABAH’a konuştu Oğluma atılan yumruk yüreğimi sızlattı

Maçı televizyondan canlı olarak izlediğini anlatan baba Meler, "Maçı televizyondan canlı olarak seyrettim. Televizyondan oğluma yumruk atıldığını görünce yüreğim sızladı.

Halil Umut Meler’in babası SABAH’a konuştu Oğluma atılan yumruk yüreğimi sızlattı

Bir baba ne hissederse ben de onu hissettim. İçim cız etti. Oğluma atılan yumruğun acısını yüreğimde hissettim. Olaydan sonra oğlumla da görüştüm. Durumu iyi.

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Halil Umut Meler’in babası SABAH’a konuştu Oğluma atılan yumruk yüreğimi sızlattı

Hastane doktoru İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile birlikte açıklama yaptı. Açıklamayı ben de takip ettim. Oğlum yarın (Çarşamba) hastaneden çıkacak. Hastaneden çıkıp İzmir-Selçuk'a gelecek. O zaman yüz yüze detaylı konuşacağız" diye konuştu.

Halil Umut Meler’in babası SABAH’a konuştu Oğluma atılan yumruk yüreğimi sızlattı

DEVLET YETKİLİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Bülent Meler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da devlet yetkililerine gösterdikleri reaksiyondan dolayı teşekkür etti. Baba Bülent Meler, paylaşımında "Başta Selçuklu hemşerilerim olmak üzere oğluma ve ailemize sahip çıkan tüm devlet yetkilerine ve spor camiasına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Halil Umut Meler’in babası SABAH’a konuştu Oğluma atılan yumruk yüreğimi sızlattı

BABA SÖZÜ DİNLEDİM, HAKEM OLDUM

Hakem Umut Meler, 8 sene önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine verdiği röportajda, "Futbola ilginiz nasıl başladı?' sorusunu, "Babam kulüp yöneticisiydi. Selçuk Efesspor'da uzun yıllar yöneticilik yaptı. Futbola âşıktı.

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